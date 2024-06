Поделиться:













Россия должна использовать все имеющиеся схемы для внешнеэкономических расчетов, не гнушаясь криптовалютой, иначе ее экономику ждет гибель.

Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает The Bell, со ссылкой на ТАСС.

Надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным, - там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты - все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее. Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель", - сказал Чистюхин.

Ситуация с расчетами резко осложнилась с конца прошлого года, когда президент США Джо Байден подписал указ с угрозой вторичных санкций против банков, обеспечивающих запрещенные внешнеторговые операции с Россией. The Bell детально изучил таможенную статистику стран, с которыми Россия активно торгует, и выяснил, что в первом квартале 2024 года импорт из некоторых (Турция, Казахстан) упал на треть.

С тех пор ситуация с платежами для России только усложнялась. Так, в одном пакете с санкциями против Мосбиржи, лишившей рынок биржевых курсов доллара и евро, оказался расширенный список оснований для применения вторичных санкций. На этой неделе ЕС запретил СПФС - российский аналог SWIFT, а российская "дочка" Bank of China прекратила обрабатывать платежи даже в юанях от российских банков, попавших в санкционный перечень.

Как сообщали Українські Новини, Минфин США 12 июня включил в санкционный SDN-список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Попадание в SDN-список означает изоляцию компании от мировой долларовой системы.

Из-за этого московская биржа не будет торговать долларами и евро,. а курс будет формироваться через банки вне рынка