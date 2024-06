На видео можно увидеть, как охрана выводит едва стоящего на ногах Цыганского короля из заведения. После выхода из бара Фьюри споткнулся, встал на четвереньки, а затем ударился головой о фонарный столб на улице.

Tyson Fury getting escorted out of a pub in Morecambe on Friday night before faceplanting on the pavement outside…



pic.twitter.com/3VNMaByitO