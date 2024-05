Об этом сообщает Sky News.

В среду, 29 мая, на полуострове к северу от рыбацкого города Гриндовик произошло землетрясение. После этого началось извержение. 3800 жителей Гриндавика пришлось эвакуировать. Также пришлось эвакуировать туристов из популярного термального курорта Голубая лагуна, расположенного недалеко от места извержения.

Очевидцы говорят, что лава вылетала из вулкана в небо на высоту около 50 метров.

Another incredible view of the eruption in #Iceland. This is from Live in Iceland on YT. Link to livestream below 👇



Just look at it go 🤩🌋 pic.twitter.com/dAH17CrzJB