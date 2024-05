Об этом Кобахидзе написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами", — говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства также написал, что к 2030 году "единая" и "сильная" Грузия должна стать полноправным членом Европейского союза.

Это сообщение Кобахидзе опубликовал вчера, 26 мая, когда в Грузии отмечался день независимости.

I congratulate Independence Day to each Georgian, each citizen of our country, celebrating the main day of the nation within the country or beyond its borders.



Our Georgian dream is to live in a united and strong Georgia by 2030 together with our Abkhaz and Ossetian brothers… pic.twitter.com/kXB2ggpS6T