Українські Новини

С 1 августа в Украине прекратили действия специальные обязательства (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению и теплокоммунэнерго и был запущен рынок газа для населения. Таким образом у потребителей появилась возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Запуск рынка неоднократно откладывался. Изначально он должен был быть запущен 1 мая, однако запуск дважды переносили. Последний перенос Министерство энергетики объясняло необходимостью поиска поставщика "последней надежды". В свою очередь в конце июля Кабинет Министров все таки выбрал постащика последней надежды, им стала ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины". Українські Новини пообщались с финансовым директором группы компаний Smart Energy Алекесеем Заецем для того чтобы выяснить, что изменилось для потребителей с 1 августа, что будет с ценой газа после запуска рынка и как компания справилась с последствиями пандемии коронавируса.

Как вы оцениваете изменения на рынке газа, которые произошли после отмены ПСО?

Если коротко, то монополия разбила монополию. Можно только приветствовать произошедшее, НАК «Нафтогаз» фактически выступил тараном в плане отмены ПСО и выбора поставщика последней надежды (ПОН). То есть он пролоббировал лишение облгазов (вернее связанных с ними предприятий, которые занимаются поставкой газа - газсбытов) монополии на поставки ресурса населению (домохозяйствам) и на предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ). Об этом говорят и цифры.

Если взять весь рынок газа Украины, то это порядка 30 млрд куб. м газа. Из них домохозяйства потребляют порядка 8-10 млрд куб. м (в основном это зависит от температурного фактора зимой). Плюс до 7 млрд куб. м потребляет ТКЭ, то есть те, кто производит тепло. Что получается? Получается, что около 50% рынка у нас было вне рыночных механизмов регулирования: цена на газ здесь определялась искусственно. Сейчас получилось, что эти 50% рынка газа открываются для нормальной конкурентной борьбы. Таким образом, можно сказать, что отмена ПСО – финальный пункт на пути либерализации рынка газа для населения, которая началась ещё в начале 2015 года.

Почему, по-вашему, это заняло так много времени?

Давайте оглянемся назад и проанализируем, что было: 2014-15 года - это рост цены на газ, девальвация гривны в 3 раза, население, которое, скажем так, не привыкло за газ платить реальную стоимость, облгазы, которые не хотят терять свою монополию на поставки газа домохозяйствам. Сложности на пути либерализации были также связаны с процессом монетизации субсидий. Кроме того, только с 2015 года потребители начали активно устанавливать газовые счетчики. Как можно войти в рынок, если нет приборов учета для населения?

Есть ли у вас уже договора с государственным предприятием "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" на транспортировку и хранение газа?

Группа Smart Energy давно работает на газовом рынке, соответственно, все наши добывающие компании, а также трейдерская компания ООО “Смарт Энерджи” имеют договора с "Оператором ГТС Украины" на транспортировку природного газа и с "Укртрансгазом" на его хранение.

Есть ли у вас необходимость создавать отдельную компанию для поставки газа?

Если смотреть на нашу группу компаний, то такой необходимости нет. У нас сейчас 3 актива занимается добычей и есть один внутригрупповой трейдер, о котором упоминалось выше и который реализует эту добычу. Это компания ООО "Смарт Энерджи", которая имеет все необходимые лицензии для поставки газа конечному потребителю.

Нужно ли вам утверждать тарифы для поставки газа населению?

Нет. Теперь это свободный рынок.

Однако, тарифы облгазов на транспортировку газа утверждает НКРЭКУ. И это правильно, так как облгазы владеют газораспределительной системой в регионах и конкуренция в этом сегменте просто физически не реальна.

В целом, поставки конечному потребителю возможны очень давно и все механизмы уже работают. Объясню: если смотреть с точки зрения бизнеса, то в случае, когда компания уже поставляет газ конечному потребителю, для неё ничего не меняется – она просто получает возможность поставлять газ и для физических лиц, и на ТКЭ. То есть, на этапе закачки, транспортировки и хранения газа сейчас ничего не изменится, просто добавляется ещё один сегмент – это поставки газа населению.

Что необходимо сделать потребителю, чтобы начать покупать газ у Smart Energy?

Для начала нашей группе компаний необходимо принять решение, что мы выходим на этот рынок.

А вы рассматриваете возможность выхода на рынок?

У нас сейчас проходит пилотный проект: мы “тренируемся” на своих сотрудниках, пробуем, как этот механизм взаимодействия с населением работает. Если пилотный проект будет удачный и мы увидим нашу перспективу и нашу экономику, тогда пойдем к нашему Наблюдательному Совету и будем обсуждать возможность выхода на этот рынок.

А как вы вообще оцениваете перспективы выхода на рынок?

Пока не готов сказать. Мы четко понимаем, что объемы интересны, но также понимаем, что для этого надо системно быть готовым к продажам газа населению. Сейчас мы работаем в B2B сегменте, но пока не имеем опыта в B2C.

В случае выхода, будет ли необходимость заняться модернизацией оборудования для поставки газа населению?

На данный момент мы поставляем газ крупным трейдерам – это можно администрировать практически в ручном режиме. Когда клиентская база среди конечных потребителей вырастает, компании уже необходимо специальное ПО, биллинговая система, для того, чтобы учитывать каждого контрагента отдельно, вести взаиморасчеты по поставкам газа с ним и т.д., ориентируясь на большое количество клиентов. Потом эту биллинговую систему необходимо интегрировать в программное обеспечение, которое есть у "Оператора ГТС Украины" и в наши учетные системы или другие системы, которые мы используем. Поэтому для поставок населению газодобытчику не нужна модернизация или дополнительное оборудование, но необходима биллинговая система.

Важный момент, что в соответствии с кодексом ГТС со следующего года, с 1 апреля, мы должны перейти на поставку газа в энергетических единицах измерения – в том числе и в кВт/ч. Для этого понадобится приобрести специальное оборудование, позволяющее вести данный учет. По большому счету, это нормальная европейская практика, ведь конечному потребителю нужны не кубические метры, а нужна энергия. У него также появится возможность легко сравнивать между собой стоимость электроэнергии и газа.

Какие у вас прогнозы по цене на газ для населения?

Мы понимаем, что ценообразование газа именно для населения будет определять НАК "Нафтогаз". Учитывая объемы реализации НАКа, его пакетные предложения будут рыночным ориентиром для всех остальных поставщиков. Также очевидно, что в краткосрочной перспективе будет еще 2 фактора, определяющих цену газа. Первое - открылся новый рынок и многие компании хотят захватить свою долю на нем, соответственно возможен демпинг. Второе – не секрет что мы сейчас бьем все рекорды по заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ), а это тоже будет тянуть цену на газ вниз. То есть, цена для населения вначале будет ниже, чем для промышленности. В дальнейшем, мы прогнозируем, цена будет выше, чем для промышленности. Это нормально, так как не может быть розница дешевле опта. Также, если посмотреть на европейский опыт, то разница в стоимости составляет порядка 10-15%. В Украине она может быть и меньше.

Разрыв между ценами на газ для населения и промышленности будет очевиден после завершения отопительного сезона?

Этот отопительный сезон во многом будет определяющим. Показательными в этом смысле будут то, насколько холодная зима нас ожидает, какие мировые тенденции будут в добыче газа, что будет с коронавирусом – все факторы, которые глобально "давят" на цену на газ.

У нас есть импортная альтернатива, это такой ценообразующий фактор - общемировые цены на газ. В Европе, к слову, уже зафиксирован тренд роста цен на газ.

А с чем вы связывает рост цен на газ в Европе?

Мы подходим к осенне-зимнему периоду – здесь играет роль сезонность. Для Украины еще стоит отметить тот факт, что в июне-июле цена на газ достигла "дна" (80-90 долларов/тыс. куб. м), абсолютно некомфортного уровня для производителей, когда бурить новые скважины и наращивать добычу становится просто невозможно.

Если вы выйдите на рынок поставки газа, будет ли компания предоставлять какие-то дополнительные услуги?

Все что касается других услуг, например подключение к сетям, поверки счетчиков и т. д. – это зона ответственности облгазов, ведь у них остается их газораспределительная сеть. Рынок специально организован так, чтобы не было монополии: одни компании транспортируют, а другие поставляют. Мы просто физически не сможем никак принять участие.

У нас сейчас есть 3 основных продукта: газ, газовый конденсат и сжиженный пропан-бутан. Мы сосредоточены на них. С другой стороны, мы наблюдаем за рынком на предмет появления новых продуктов. И, если найдем какую-то нишу, продукт, который даст синергию с нашим бизнесом, мы обратимся к нашему Набсовету и будем обсуждать новые возможности и перспективы.

Но, к слову, с точки зрения формирования цены для населения интересной может быть конкуренция между облгазами и облэнерго на рынке поставки газа населению. Однако, вероятно, ещё не все облэнерго осознали, какие перспективы у них есть в этой области. А ведь у них есть вход в каждую квартиру, в каждый дом в своем регионе. То есть, фактически, облэнерго может, не увеличивая своих расходов, предложить второй продукт - газ. У облгазов ситуация хуже: рынок поставок электроэнергии для населения не открыт, и клиентская база у них не такая большая, как у облэнерго.

Еврепейская практика показывает, что практически все энергопоставляющие компании одновременно продают и газ, и электроэнергию. Такая конкуренция была бы однозначно позитивной для нашего рынка и для нашей страны.

Рассматриваете ли вы возможность закупки газа у "Укргаздобычи" после отмены ПСО?

На текущий момент у нас нет такой необходимости. У нас есть собственная добыча, которую мы постоянно наращиваем.

По вашим ожиданиям, насколько сильно снизится добыча газа в Украине в 2020 году?

Наш бизнес довольно инертный. В этом году, когда пошел обвал цены, все равно компании продолжали добуривать уже начатые скважины. Поэтому резкого обвала не будет. Частные предприятия продолжают по инерции наращивать объёмы. Обратная картина у государственной “Укргаздобычи”, которая и приводит к общей негативной динамике по всей отрасли. Но реальное влияние этого фактора мы увидим через год, а то и через два.

А у вас в 1-м полугодии 2020 года добыча не снизилась?

У нас фактически на 10% выросла, благодаря введению в эксплуатацию тех скважины, бурение и кап.ремонты которых были начаты или запланированы еще в прошлом году Останавливать работы на завершающем этапе было бы нерационально.

Какие у вас ожидания по добыче газа Smart Energy в 2020 году?

Надеемся выполнить план по добыче. В первом полугодии мы его выполнили благодаря проектам, которые были запланированы ранее и, несмотря ни на что, реализованы.

Хуже ситуация с финансовыми показателями. С точки зрения ценового фактора – он сильно просел и вызвал ряд вопросов о дальнейших действиях в плане развития нашей компании, в частности - какую программу по бурению и инвестициям нам закладывать на следующий год.

Какие планы у компании на 2020 год?

Из основного: мы продолжаем бурение скважины №25 на Свиридовском месторождении, надеемся до конца года начать бурить свою первую скважину на Свистунковско-Червонолуцком месторождении. По крайней мере делаем все возможное для этого.

Как у вас продвигается дело по "Аркона Газ-Энергия"?

6-го августа подали апелляцию для обжалования последнего решения Окружного суда относительно спецразрешения нашей новой компании. Теперь ждем решения суда.

С юридической точки зрения правда на нашей стороне. Об этом говорят все предыдущие судебные решения, об этом говорит анализ авторитетных юристов. По сути, чтобы начать возрождение этого месторождения нам необходимо позитивное решения суда.

В нашем бизнесе время – это деньги. Когда мы купили новую компанию и начали в неё инвестировать – уже начался отсчет. Любое затягивание – это потерянные реальные деньги компании, государства, местных громад... Поэтому мы стараемся делать все возможное для минимизации последствий нынешней ситуации. И у нас есть прогресс по месторождению: мы подготовили площадку для бурения, а также ведем ряд других подготовительных работ, но, пока не будет решения суда, нет смысла начинать бурить.

Наиболее актуальный вопрос этого года: как на работе компании сказался карантин в связи с коронавирусом?

С точки зрения организации производственных процессов мы смогли оперативно перейти на удаленный формат работы для офиса и организовали трехнедельные вахты на промыслах – такие себе закрытые рабочие коллективы на три недели. Мы все время мониторим ситуацию и, если будет какой-то позитив, соберемся и примем решение по изменению формата работы.

Так что, организационно мы справились с коронавирусом, а вот с точки зрения цены на газ – существенно ощутили его влияние на мировой спрос на газ.

Пришлось ли вам сокращать персонал из-за карантина?

Нет, мы полностью сохранили персонал. Это был наш главный приоритет. Некоторых специалистов временно перевели на неполный рабочий день, но никаких сокращений в наших компаниях не было.