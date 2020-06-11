Открытие рынка земли было чуть ли не самым долгожданным моментом для аграриев, та и просто владельцев участков теперешних и будущих. Вот только никто не думал, что между проектом к первому чтению в Верховной Раде и второму окажется такая пропасть, а точнее 4 018 поправок, рассмотрение которых растянется на месяцы.

И уж точно никто не ожидал прихода коронавируса, который только усложнил процесс проведения реформы и вообще ведение хозяйственной деятельности. Часть сотрудников компаниям пришлось отправить домой, другая часть – продолжила работу в условиях карантинных ограничений, ведь посевную кампанию не отложишь и онлайн не переведешь. Наоборот, аграрии ощутили свою важность с новой силой, работая на обеспечение продовольственной безопасности в новых непредсказуемых реалиях.

Однако здесь появился третий фактор, который предугадать порой сложно даже специалистам, – погодный. Продолжительная засуха и заморозки значительно усложнили работу на полях и стали угрозой для будущего урожая.

О влиянии всех трех факторов, адаптации к новым условиям и видении аграрной отрасли Українським Новинам рассказал генеральный директор агрохолдинга "Континентал Фармерз Груп" Георг фон Нолкен.

Ранее вы поддерживали либеральную модель рынка земли, но с каждым новым рассмотрением в Раде появлялись все новые ограничения, и теперь до 2024 года землю смогут купить только физлица. Как вы к этому относитесь? Как, по-вашему мнению, может повлиять отсрочка введения рынка до июля 2021 и по сути запрет на куплю/продажу юрлицам до 2024 года?

Сейчас это закон, который будет иметь несколько негативных эффектов. Прежде всего, не будет одинаковых условий на рынке, а это значит, что не только большие иностранные компании, но и украинские тоже не будут иметь возможности прямо покупать землю. Это наверняка будет иметь последствия в виде махинаций, таких как создание нетранспарентных структур с физлицами с целью последующих спекуляций. В последствии некоторые инвесторы, компании могут быть вытеснены из рынка, и, в конце концов, наиболее негативный эффект от этого получат пайщики, которые захотят продать землю. Потому что сейчас, в рамках земельной реформы, имеем очень ограниченный рынок. Это означает, что будет сильно ограничен и объем покупателей на рынке, а это, в свою очередь, - отсутствие здоровой конкуренции и низкие цены как следствие.

При этом иностранцы допускаются только после соответствующего решения по результатам всеукраинского референдума? Как думаете, народ даст добро?

На самом деле для нас, как для компании, референдум не поменяет условий принятого в рамках земельной реформы закона – даже в случае позитивного исхода референдума мы не будем иметь возможности покупать. Независимо от того, каким будет решение – это будет решение украинского народа, и мы будем его уважать.

Для нас, и для нашего стратегического инвестора важна гарантия, что мы сможем работать на земле долгосрочно, и возможные инструменты здесь - покупка или долгосрочная аренда. Понимание перспектив – обязательное условие для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса, для планирования инвестиций и помощи местным общинам, для создания рабочих мест. А спекулятивные вопросы – это не наш бизнес. Поэтому мы ориентированы на долгосрочные договоры аренды земли с выплатами арендной платы авансом. Такой инструмент позволит нам планировать долгосрочную работу, а следовательно - и инвестиции, а пайщикам – получить финансовую выгоду, не продавая свой пай.

То есть вы не заинтересованы сейчас в покупке земли? Хватает ли вам тех земельных активов, которые у вас есть?

Дело не в количестве, дело в качестве. Наша задача – эффективно работать и показывать максимальные результаты на существующем земельном банке. Наших земельных активов, достаточно, чтобы работать эффективно, качественно организовать нашу структуру и быть весомым игроком на рынке. Дополнительный земельный банк не принесет нам очевидного позитивного эффекта на те активы, которые у нас уже есть. Поэтому мы будем наблюдать за дальнейшим развитием украинского рынка, куда двигается украинское законодательство и т. д. Нужно понимать, что мы – компания с международными инвестициями, и любые дополнительные инвестиции в Украину всегда находятся в конкуренции с инвестициями в другие страны мира. Наш инвестор саудовская компания SALIC всегда действует и будет действовать в соответствии с глобальными условиями на рынке, и следующие инвестиционные шаги будут делать в том направлении, где в общем условия (географические, климатические, экономические и юридические) будут благоприятными и будут способствовать самому позитивному результату. Подытожив, могу сказать, что сейчас "Континентал Фармерз Груп" как компания не нуждается в дополнительном земельном банке, чтобы выполнять задачи, которые перед нами стоят, а SALIC как инвестор будет планировать следующие шаги в глобальном масштабе, учитывая ситуацию не только в Украине, но и в мире.

Насколько кризисной для вас является ситуация с коронавирусом? SALIC будет сокращать инвестиции?

Нет, потому что SALIC как инвестор думает очень долгосрочно. Зона инвестиций, в которой находится SALIC, – сельское хозяйство и агробизнес в целом – это не тот сектор рынка, который прямо находится под позитивным или негативным влиянием коронавируса и его последствий. Людям всегда нужны продукты питания: с коронавирусом или без. И долгосрочная стратегия, куда мы хотим двигаться - быть стабильным стратегическим инвестором в сельское хозяйство и агробизнес – не изменится. Наоборот, возможно, как раз-таки кризис даст возможности сделать следующие шаги в рамках общей стратегии SALIC. Мы понимаем, что кризис неизбежен, и понимали это с самого начала пандемии. Наша задача – минимизировать его последствия, подготовится, сконцентрироваться на самом важном. Основное для нас – сохранить рабочие места и заработные платы, полностью сохранить производство и продолжать развиваться.

Куда сейчас больше всего направлены инвестиции SALIC? Украина находится в приоритете?

SALIC сейчас закрыл сделку в Индии, инвестировав в компанию по выращиванию риса, а это значит, что инвестиции в глобальном масштабе продолжаются. Наша задача – подготовить проекты в Украине, которые могли бы успешно конкурировать за инвестиции с другими проектами на мировом рынке. Украина как страна очень интересна для SALIC по двум причинам: во-первых, это страна-экспортер сельскохозяйственной продукции; и во-вторых, что очень важно, Украина для инвестора из Саудовской Аравии находится достаточно близко географически.

Какие расходы "Континентал Фармерз Груп" пришлось сократить и насколько?

Мы ничего не сократили, а перераспределили, и наоборот – даже добавили: для защиты наших сотрудников, для поддержки наших пайщиков, на регулярное тестирование работников.

Как в данных условиях выглядит ваш план работы?

Во-первых, мы не сокращали и не планируем сокращать свой штат, поскольку количество сотрудников компании четко обусловлено нашими производственными процессами в рамках сервисных служб. Производство работает без изменений, в штатном режиме. Часть сотрудников по возможности была переведена на удаленный режим роботы, но они также работают без изменений в плане выполнения своих служебных обязанностей. План работы не изменился – мы продолжаем сеять, обрабатывать поля, продлевать договора аренды и т. д. Наши внутренние процессы изменились только в том аспекте, что были введены дополнительные меры безопасности, которые мы намерены соблюдать и в дальнейшем, после официального завершения карантина.

Из-за коронавируса растет спрос на продовольственное зерно на мировом рынке. У вас увеличились отгрузки за границу?

Нет. Здесь все просто: Украина выращивает намного бОльший объем масличных и зерновых культур, чем существует потребности для внутреннего пользования. Значит роль Украины на мировых рынках – это роль экспортера. Внутренний спрос не изменился, значит, и на экспорт объемы не увеличились.

Почему, кстати, вы экспортируете через трейдеров, а не напрямую?

В этом году начинаем экспортировать и напрямую. Но мы должны понимать, что наша задача как компании - быть прибыльными. Есть ситуации, когда экспорт напрямую более привлекательный и лучший вариант, а есть ситуации, когда выгодней работать через трейдеров. Поэтому используем оба варианта в рамках цен на рынке, и в каждом случае решаем, который лучше.

Почему тогда вы стали поставлять продукцию напрямую именно сейчас?

Ответ очень прост: из чисто экономических соображений. Эта прямая поставка пшеницы – результат выигранного нами тендера, и это значит, что мы проявляем активность на рынке, как и любая другая компания, стремясь продать свой товар максимально выгодно.

Есть тендеры, в которых мы можем принимать участие и работать напрямую с покупателем, и есть возможность продавать через местных или глобальных трейдеров. Решающий фактор – только цена. Это об экономической целесообразности, а не о принципиальном желании экспортировать напрямую. Да, мы хотим экспортировать, но только на прибыльных для нас условиях.

Куда будет первая поставка и в каком объеме?

Первая поставка будет в Саудовскую Аравию в сентябре 2020 года, и это будет первая прямая поставка пшеницы в Саудовскую Аравию из Черноморского региона за последние несколько лет. Я считаю это хороший показатель не только для нас, но и для региона в целом. И четкий сигнал о серьезной заинтересованности КСА в Украине.

На какой объем экспорта рассчитываете в 2020/2021 м.г.?

Планируем на уровне прошлого года – где-то 75-80% от нашего валового сбора, без существенных изменений.

Какие культуры будете экспортировать?

Традиционно - зерновые. Среди масличных основная экспортная культура для нас – это подсолнечник, соя и рапс частично, поскольку они в основном перерабатываются в Украине, а уже потом экспортируются как шрот, масло и т. д.

Какие еще страны рассматриваете?

Основные экспортные регионы для Украины остаются те же: большие объемы экспорта ячменя идут на Средний Восток, и я думаю, что по пшенице и по ячменю Украина будет двигаться на рынки Азии – в Китай. Думаю, в последующие годы наше присутствие там будет расширяться.

Какой прогноз вы можете сделать по мировым ценам на зерно? Какая наблюдается тенденция?

Сложно сказать. Что касается зерновых, то следует принимать во внимание несколько факторов. Во-первых, в Центральной и Восточной Европе мы вышли после зимы с очень сухими условиями, весной долго не было дождей, и это 100% будет иметь эффект (возможно, не на Западной Украине, но в Восточной и Центральной Украине и в экспортных регионах России) на экспорт зерновых на мировом рынке. То есть, в этом году из этих регионов мы можем ожидать меньших объемов зерновых культур, поскольку будет меньший урожай. Во-вторых, в противовес этому играет текущая экономическая ситуация в мире, потому что цены на масличные и зерновые культуры двигаются в тенденции, близкой к ценам на рынке нефти, которая сейчас на исторически низком уровне. Какой из этих факторов станет решающим, на данный момент я не готов прогнозировать.

Как прошла ваша посевная кампания 2020? Как на нее повлияли погодные перепады?

В этом году мы закончили посевную значительно раньше, чем в прошлом году, что я считаю очень хорошим показателем эффективности команды полностью интегрированной компании, ведь в таком формате это была наша первая весенняя посевная. Хочу отметить, что производственная команда сделала огромный шаг вперед в командной работе и в организации производственного процесса, это большой плюс. Второй пункт - это погодные условия, которые помогли – 99% от плана нашего посева яровых было закончено до начала дождей, значит в сравнении с прошлым годом у нас не осталось больших объемов для посева после сезона дождей. Так что я считаю весеннюю посевную 2020 года намного более успешным, чем предыдущие. Также важно, что мы вовремя подготовились к карантинному режиму – были полностью готовы и обеспечили всех своих сотрудников защитными средствами, ввели мери безопасности, дезинфицируем всю технику, максимально обезопасив тех работников, которые не могут работать удаленно. Считаю, что эти шаги, предпринятые компанией, очень позитивно оценили как сами сотрудники, так и пайщики; оценили нашу ответственность и понимание, что без команды и без максимальной безопасности мы никогда не будем успешными.

У вас изменилась структура посевов?

Принципиально структура посевов не изменилась. Единственный момент – мы отказались от сахарной свеклы, но она и так в последние годы занимала у нас в севообороте не более 3-5% от общей площади, то есть никогда не была ключевой культурой. Этот вопрос чисто экономический: если посмотреть на глобальный сахарный рынок, то очевидно, что с каждым годом южные регионы мира выращивают сахарный тростник более успешно и более эффективно, чем северные регионы выращивают сахарную свеклу, и более активны компании, которые экспортируют сахар из южных регионов. Соответственно, каждый год объемы сахара, которые идут на экспорт из северных регионов, в том числе, из Украины, уменьшаются. Таким образом, свекла перестает быть прибыльной культурой, и поэтому мы исключили ее из севооборота в этом году. Это очень интенсивная культура, затратная, которая с текущими ценами не дает экономического эффекта.

Как обстоит ситуация с влагой?

Сейчас ситуация уже не такая критическая. Но общие запасы влаги в земле невысоки, на что обязательно следует обратить внимание.

На какой урожай рассчитываете в этом году?

Общее состояние озимых культур значительно лучше, чем в прошлом году. Это связанно, с тем, что прошлая осень была первой, которую мы в компании провели полностью под своим контролем с точки зрения финансирования, подготовка и посев были осуществлены вовремя и согласно планам. Также вовремя посеяны яровые культуры весной. Все это дает нам основания рассчитывать, как минимум на выполнение плановых показателей по всем культурам.

Насколько сейчас загружены ваши элеваторы по сравнению с прошлым годом?

В этом году мы ожидаем в среднем бОльшей урожайности и немного большего валового сбора, чем в прошлом, что частично связанно со сменой технологии, а также с тем, что общее состояние культур после зимы у нас лучше, чем в прошлом году. Значит, нагрузка на наши элеваторы будет немного выше, но в общем подход к использованию наших элеваторов в этом году не изменится. Мы будем работать, в первую очередь, с собственными мощностями, а где их будет не хватать - прибегать к услугам третьих лиц.

С какими трудностями на внутреннем рынке вы сейчас сталкиваетесь?

Те же, что усложняли нам жизнь и в предыдущие годы. Вопросы инфраструктуры остаются актуальными, в частности, качество дорог, принципиальные вопросы эффективности ж/д логистики, цены на аренду вагонов.