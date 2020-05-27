Валентин Наливайченко: В скандале с "пленками Деркача" не все так однозначно – его давно депортировали из России

Валентин Наливайченко: В скандале с "пленками Деркача" не все так однозначно – его давно депортировали из Росс

В Украине вторую неделю продолжается обсуждение "пленок Деркача". Ведь речь идет не только об украинской внутриполитической ситуации – речь идет о коррупции на международном уровне, к которой причастны украинские топчиновники.

Мы решили обратиться с просьбой прокомментировать скандал и его последствия к Валентину Наливайченко, который в разное время работал в Министерстве иностранных дел и в Посольстве Украины в США, дважды возглавлял СБУ (в 2006-2010 и в 2014-2015 гг.). То есть он имеет возможность оценить последствия "пленок Деркача" как в перспективе международных отношений, так и внутренней безопасности Украины.

Насколько достоверны записи голосов, "похожих на голоса Порошенко и Байдена"?

Я думаю, это реальные разговоры бывшего президента Петра Порошенко. Говорит он из кабинета на Банковой, на присущем ему английском. Из контекста очевидно, что ни МИД, ни помощники не готовили к разговорам письменные тезисы, а сами звонки инициировались Порошенко. А проверить подлинность пленок в сертифицированных лабораториях – вопрос трех суток.

Кто мог сделать эти записи?

Можно увязнуть в конспирологических теориях, искать newМельниченко и тому подобное. Как профессионал, предполагаю, что мог записывать сам Порошенко с целью подстраховаться, защититься или даже шантажировать собеседника.

Это "рука Москвы" или все же заокеанский след?

Насколько мне известно, люди, которые передавали эти пленки народному депутату Андрею Деркачу для обнародования, хотели привлечь внимание к ужасной коррупции и лжи на самом высоком уровне именно в украинской власти. И эти люди в Украине.

Скандал с записями голосов, похожими на голоса Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, должен быть расследован правоохранительными органами. Более того, я настаиваю на создании следственной комиссии в парламенте. Важно, чтобы вопросы, связанные с политикой безопасности, в частности где речь идет о Минских соглашениях и Нормандском формате, не были предметом разглашения и спекуляции. Хорошо, что на пресс-конференции Андрея Деркача эти темы не были озвучены.

Что касается "руки Москвы", то знаю, и есть соответствующие документы, что Андрей Деркач был депортирован из России. Это сделала российская власть в 2017 году. По "странному" стечению обстоятельств депортировали и запретили въезд в Россию Деркачу после того, как ГПУ, на основании его заявления, открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США. Судя по депортации Деркача из России, ситуация намного сложнее, чем нам ее подают.

Что должен предпринять парламент Украины?

Напомню Вам, что начиная с сентября 2015 требую создания ВСК по расследованию многомиллиардной коррупции и оффшоров Порошенко и его приспешников. Он и сам организовывал разворовывание бюджета и недр страны, и втягивал других.

Поэтому мы должны поставить точку в международных скандалах, сохранить хорошие отношения с нашими стратегическими партнерами и, самое главное, защитить международный авторитет Украины.

Мы наконец должны разорвать круг тотальной коррумпированности и обогащения во власти. Парламенту Украины нужно безотлагательно создать следственную комиссию для расследования топ-коррупции без сроков давности.

Пришло время менять международную репутацию Украины к лучшему.

Какие перспективы и последствия этого дела: для США, для Украины, для фигурантов дела?

Уверен, что объемы украденных из Украины денег и серьезность коррупционных преступлений Порошенко требуют ответов от правоохранительных органов Украины.

Это ответственность украинской власти – наказать топ-коррупционеров и вернуть украденное в бюджет!

В отношении Соединенных Штатов – мы не должны никоим образом вмешиваться во внутриполитические процессы. Американский народ все решит сам.

В своей деятельности я приложил много усилий для выявления коррупционных схем Порошенко, в том числе и в оборонном секторе, и передавал информацию о сделках Свинарчука и Ко, как украинским правоохранителям, так и в Министерство юстиции США. Еще раз подчеркиваю, временная следственная комиссия нужна, но не с названием "пленки Байдена и Порошенко", а эта комиссия должна расследовать коррупцию и сделки ОПГ во главе с Порошенко.