Николай Щуриков: немедленная приватизация – единственная возможность сохранить Одесский припортовый завод

Одесский припортовый завод (ОПЗ) - одно из крупнейших предприятий химической промышленности, которое также является монополистом на украинском рынке по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Это одно из самых молодых химических предприятий Украины (первые цеха завода были запущены в 1978 году), находящегося в государственной собственности. И, фактически, половину времени существования завода его безуспешно пытаются приватизировать. За это время предприятие переживало как наращивание объемов производства и экономический подъем с огромными доходами, так и полную остановку производства на целых 2 года.

2019 год завод смог завершить не только на подъеме производства, но и с поднятием заработной платы работникам на 26%.

Несмотря на это, в конце января 2020 года, Кабинет Министров Украины сменил руководство завода, назначив вместо Сергея Назаренко руководителем предприятия Николая Синицу, компании которого (торговая марка сети ресторанов "Два гуся") подозревают в махинациях и уклонении от уплаты налогов.

После этого назначения, приватизация завода затормозилась еще сильнее и Фондом государственного имущества Украины неожиданно был отменен конкурс на поставку давальческого сырья для завода на этапе объявления победителя.

Чем это грозит завода и городу Южный, для которого ОПЗ является градообразующим предприятием, почему экономически сильный монополист наращивает долги и что ждет почти 3000 работников завода - в интервью нашему сайту рассказал первый заместитель директора АО "ОПЗ" Николай Щуриков.

Путь длиной в 26 лет

- Николай Александрович, скажите, пожалуйста, в чем причина такой длительной волокиты с приватизацией Одесского припортового завода?

- Дело в том, что все решения, которые мешали приватизации, были и продолжают оставаться политическими. В июле 2009 года Фонд государственного имущества Украины при поддержке со стороны премьер-министра Украины Юлии Тимошенко принял решение о приватизации завода путем продажи около 99% акций. Однако, приватизация осуществлена ​​не была, поскольку в сентябре 2009 года Конституционный суд принял решение о ее запрете. 3 декабря 2014 года Фонд государственного имущества Украины начал процесс приватизации, выставив на торги первые 5% акций завода, однако 10 декабря 2014 г. дальнейшие продажи были приостановлены. 6 апреля 2015 г. Кабинет министров Украины принял решение о приватизации в 2015 году 342 предприятий (среди которых - Одесский припортовый завод). Я еще в 2016 году говорил о том, что нужно срочно приватизировать предприятие, поскольку на рынке сложилась ситуация, когда ОПЗ можно было продать за 1 млрд долларов. Однако, с тех пор прошло уже 4 года, завод до сих пор в государственной собственности, с июля 2017 г. по август 2019-го предприятие "простаивало" по причине нерентабельности, а сейчас - наращивает долги. Хотя мощности завода и экономическая ситуация дает возможность работать в прибыль, а не в убыток. В разное время интерес к приватизации завода был у многих компаний с мировым именем: Yara International, Koch Industries, Kulczyk Investments SA, IBE Trade, АО "Сибур", Fertiberia, Suhail Bahwan Group и других, что является, прежде всего, залогом доверия крупного бизнеса к заводу.

- Как развивалась ситуация с приватизацией завода с 2016 года и до сих пор?

- 13 июня 2016 года в газете "Ведомости приватизации" было опубликовано "Информационное сообщение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций АО "ОПЗ ". Стартовая цена пакета составляла более 13 млрд гривен или 527 млн долларов. Конкурс по продаже пакета акций был намечен на 26 июля 2016 года, но не состоялся в связи с отсутствием спроса на пакет акций. То же самое произошло в конце октября. Стартовая цена пакета составляла уже только 5 млн гривен или 202 млн долларов (при почти одинаковом курсе НБУ - 25 гривен за доллар). Конкурс был намечен на 14 декабря, но опять не состоялся из-за отсутствия заявок. В 2017 году проводилась предприватизационная подготовка АО "ОПЗ", инвентаризация и оценка активов предприятия. В конце февраля 2018 года, Фонд госимущества Украины перенес аукцион с февраля на май 2018 года, но конкурс вновь не состоялся. В августе 2018-го Фонд госимущества выбрал советника для продажи АО "ОПЗ", которым стала компания Pericles Global Advisory, однако работа советника "отложилась" почти на год из-за иска "Грант Тортон" и юридической фирмы "Маршаллер и партнеры" к ФГИУ.

В 2019 году новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед нами задачу - к сентябрю 2020 года провести приватизацию завода. Несколько месяцев продолжалась активная работа, фактически "в две смены" и менеджмент завода ежемесячно выдавал советникам по приватизации более 100 тыс. страниц обработанного и отсканированного материала. За это же время нам удалось вернуть несколько платежей из бюджета по налогу на прибыль (после Революции достоинства ОПЗ заплатил государству заранее налогов на 15 млн долларов), выиграли несколько судов по снижению в 10 раз штрафных санкций у НАК "Нефтегаз Украины" (напомню, что долг перед этой компанией возник при запуске завода после простоя. Постановлением Кабмина, который тогда возглавлял Владимир Гройсман, мы должны покупать газ независимо от его цены. Поскольку 1000 куб. м газа стоили на 100 долларов дороже, чем, собственно, аммиак, который мы производили, за 5 месяцев накопились огромные долги, потому что предприятие работало себе в убыток. Но, за это время мы погасили кредит "Укргазбанка" на 1,5 млрд гривен на пополнение оборотных средств). И вот, когда были "погашены" долги по заработной плате, и она даже увеличена почти на треть в 2 этапа, (мы, кстати, планировали и третий), суды мы выиграли, все документы были подготовлены, а позиции завода – были сильны, как никогда, неожиданно меняется руководство "ОПЗ", состав наблюдательного совета и, на последнем этапе, отменяются результаты публичного конкурса на отбор давальца для завода.

- Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, почему был отменен конкурс?

- Правление АО "ОПЗ"» на протяжении второй половины 2019 г. выработало несколько основных условий и критериев привлечения крупных компаний для участия в конкурсном отборе поставщика давальческого сырья, основными из которых стала - максимальная стоимость услуг по переработке давальческого сырья.

Показательным для оценки эффективности работы правления АО "ОПЗ" стали условия объявленного в начале февраля 2020 года открытого конкурсного отбора поставщика давальческого сырья, в котором приняли участие 8 компаний, в том числе - иностранные компании. При этом компании, которые участвовали в конкурсе, не только поверили, но и каждый из участников предоставил гарантийное обеспечение на участие в конкурсе, которое, в случае признания победителя, оставалось в качестве обеспечения выполнения условий договора, в виде денежных средств, в сумме 1 млн. долларов США, перечисленных на счет АО "ОПЗ".

- И что помешало одной из компаний одержать победу в конкурсе?

- Дело в том, что в процессе проведения конкурса, риторика ФГИУ резко изменилась.

От четких управленческих действий, направленных на пользу АО "ОПЗ", представители ФГИУ перешли к саботажу. После назначения и.о. председателя правления - директора АО "ОПЗ" Синицы, от участников конкурса стали поступать на завод замечания и требования по обеспечению конкурентных условий участия участников в конкурсном отборе. В феврале 2020 г. Правление АО "ОПЗ" провело заседание, на котором обсудило все замечания, требования и претензии со стороны участников конкурса, которые касались, в частности, прозрачности и эффективных, прежде всего, для завода, условий работы с новым поставщиком давальческого сырья. Большинство членов Правления голосовали за принятие таких изменений, понимая, что они приведут к получению заводом наибольшего экономического эффекта по результатам конкурса. Однако, такой протокол заседания Правления так и не был подписан, и уже в феврале 2020 года новым руководством АО "ОПЗ" намеренно начали создаваться условия для искажения результатов конкурса, его возможного обжалования и дальнейшей отмены.

Что, собственно, и произошло.

Ко второму этапу были допущены компании: IBE (США), ООО "Торговый Дом "Сокар Украина" (Украина), MADDOX SA (Швейцария), АО "ДК "Укранафтобуриння" (Украина), ООО "ЮГ Газ" (Украина), ООО "Агро Газ Трейдинг" (Украина). Во время проведения активной фазы конкурса, когда к заводу было приковано внимание компаний - участников конкурса, по непонятным причинам ФГИУ начинает менять состав органа управления АО "ОПЗ". Так, 2 марта ФГИУ был издан приказ №378, которым заменены представители акционера - государства Украина в лице ФГИУ - в составе наблюдательного совета АО "ОПЗ": прекращены полномочия (отозваны) Владислав Войтенко и Игорь Рубан и наделены соответствующими полномочиями Людмила Есипенко и Александр Васильченко.

5 марта начался 2-й этап процедуры отбора, на котором были открыты ценовые предложения участников и проведен аукцион по увеличению цены, по результатам которого лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида предоставил участник АО "ДК "Укрнафтобуриння" - 77 долларов США, аммиак - 39,5 долларов США. Однако, Правление АО "ОПЗ" вместо того чтобы принять решение по определению победителя, решило сделать перерыв до 10 марта, а затем, наблюдательный совет АО "ОПЗ", по непонятным причинам, принимает решение об отмене конкурса. В качестве причин были названы "экономические риски" и то, что "новое правление и наблюдательный совет вырабатывают более справедливую формулу для конкурса, чтобы это были равные и справедливые требования для всех, чтобы исключить возможность каких-то неправомерных спекуляций со снижением или завышением цены". В то же время, как мне стало известно, на данный момент, и.о. председателя правления Синица пытается реализовать непрозрачные "схемы работы" на АО "ОПЗ" и ввести непонятные индикаторы ценообразования, которые вернут на завод коррупционные составляющие, связанные с закупкой природного газа или продажей готовой продукции.

- В чем опасность такой ситуации для завода?

- Когда на предприятие приходит непрофессиональный менеджмент - это всегда опасность, а новое руководство завода и технически, и экономически безграмотное и не имеет никакого опыта работы на руководящих должностях в химической промышленности. Из-за отмены результатов конкурса завод до конца года недополучит 16 млн долларов, а это - и потерянная возможность повышения заработных плат, и покрытие еще части долгов перед НАК "Нафтогазом". В условиях конкурса были предусмотрены дополнительные условия распределения прибыли и дополнительно считались цены на карбамид. В настоящее время завершается договор на давальческую переработку, новый конкурс еще не объявлен, а предприятие продолжает наращивать долги. Так, 2019-й, в котором производство было возобновлено лишь в августе, завод завершил с убытком в 80-90 млн гривен, а в 1-м квартале 2020 года, в котором производственные мощности завода работали, убытки возросли до более 1,5 млрд гривен.

Непрозрачные схемы и угроза для 33-тысячного города

- Одесский припортовый завод - бюджетообразующее предприятие для города Южный. По Вашему мнению, что будет с заводом и городом, если приватизация предприятия не состоится в ближайшее время?

- Город Южный в целом возник вокруг Одесского припортового завода. Сейчас на предприятии работает 2800 человек, 70% из них - это жители Южного, Новых Биляр, Сычавки и окружающих сел. Люди на заводе работают семьями, целыми династиями. За почти двухлетний "простой" предприятия многие просто выехали за границу на заработки, поскольку целые семьи потеряли единственный источник дохода. А в условиях пандемии коронавируса, глобальной экономики "на паузе" и закрытых границ, у них не будет даже такой возможности!

Председатель Фонда госимущества Украины в своем интервью отметил, что смена руководства ОПЗ направлена ​​на качественную и прозрачную подготовку к приватизации, оптимизацию и прозрачность закупок, уменьшение накладных расходов предприятия, переход предприятия на собственную закупку газа и реализацию минеральных удобрений. Но получилось все наоборот. Готовится не приватизация, а "прихватизация" завода. По моему мнению, предприятие сознательно загоняют в долги и "топят" некомпетентным менеджментом.

- Вы считаете, что новое руководство завода не справляется со своими обязанностями?

- Да, и этому есть ряд подтверждений! Я опираюсь только на факты! Как по мне, дальнейшее затягивание приватизации, а особенно - поручение ее проведения таким некомпетентным людям, как Синица и новому правлению ОПЗ (из членов наблюдательного совета фактически отстранили Сергея Назаренко, меня, Татьяну Сербину и Владимира Вакеряка, зато назначили Николая Синицу, Максима Замшу, Юрия Северина, Валерия Севастьянова и Валерия Грача) может привести к настоящей катастрофе. Напомню, что ни один из этих "специалистов" ни дня не работал на промышленных предприятиях, и не имеет опыта приватизации предприятий. А ОПЗ - предприятие химической промышленности, стало "взрывоопасной игрушкой" в руках некомпетентных людей. В СМИ не раз писали о председателе правления предприятия Синице, как об очень слабом руководителе, который способен только вымывать деньги с предприятия.

Еще один "ценный кадр" - это Максим Замша, который менее года прослужил в СБУ и был задержан своими же подчиненными за вымогательство средств и попытку создания рейдерских схем. Впоследствии был освобожден из правоохранительных органов якобы по состоянию здоровья. Как только Замша пришел на завод, он сразу же попытался организовать завоз материалов без документов и по завышенным ценам.

Я думаю, что приведенного достаточно, чтобы охарактеризовать новое руководство завода. То, что сейчас происходит, вместе с постоянным увеличением управленческого штата предприятия (без повышения эффективности работы) ведет не только к потери или продаже за копейки важного государственного актива (ведь долги предприятия беспрецедентно растут, а юристы нового руководства ОПЗ проигрывают суды НАК "Нефтегаза"), но и паралича 33-тысячного города, для которого налоги от ОПЗ - это львиная доля городского бюджета.

- Как Вы считаете, что следует делать в такой ситуации?

- Я всегда принципиально и публично отстаивал интересы, как Одесского припортового завода, так и его коллектива. Для того, чтобы сохранить и предприятие, и работников, я официально обращался к председателю Фонда госимущества Украины Сенниченко и прошу Президента Украины Владимира Зеленского и правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию. Ведь все, о чем я рассказал, ведет к коллапсу на заводе и установлению контроля над заводом неизвестными лицами. Эта непрозрачная приватизация больше похожа на рейдерский захват предприятия во главе с заместителем председателя Фонда госимущества Сергеем Игнатовским. И мы не имеем права допустить такого развития событий.