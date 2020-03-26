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  • Интервью
  • Владимир Сивак: ЗТМК работает в обычном режиме
26 марта 2020, четверг, 17:11 33
Интервью 2020-03-26T17:14:01+02:00
Українські Новини
Владимир Сивак: ЗТМК работает в обычном режиме

Владимир Сивак: ЗТМК работает в обычном режиме

Українські новини
Владимир Сивак
Владимир Сивак

"Запорожский титаномагниевый комбинат" является единственным в Европе производителем титанрвой губки. Это экспортно-ориентированное предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков в Запорожье. Сегодня на комбинате работает почти 3,5 тысячи сотрудников. О том, как работает ЗТМК в условиях карантина в блиц-интервью рассказал "Українським Новинам" директор комбината Владимир Сивак.

Как отразилось на производстве ситуация с коронавирусом?


Нам удалось очень быстро предпринять правильные шаги по предотвращению распространения коронавируса. Сейчас комбинат работает в обычном режиме. Производство продукции происходит в полном соответствии с нашими планами. Мы выполняем контракты.

Можете рассказать, какие меры по борьбе с коронавирусом препринимаются? Кстати, сейчас в Запорожье, как и многих других городах, наблюдается острый дефицит масок. Вы помогли своему персоналу с масками?

Да, помогли. Мы организовали собственное производство защитных масок. Бесплатно раздаем их работникам. Мы купили 1 тыс метров киперной ленты и 611 погонных метров марлевой ткани. И начали шить. Нам понадобилась почти неделя, чтобы весь персонал был обеспечен защитными масками. Шьем дальше, потому что маски не многоразовые.

Что еще из принятых мер?

Во всех местах на комбинате, где проходят сотрудники, установлены дозаторы с дезинфицирующими средствам. Люди обеспечены защитными латексными перчатками. Регулярно пополняются запасы дезинфицирующих средств. Мы также по возможности помогаем сотрудникам с доставкой на работу и с нее. Из важных мер - мы приостановили прием командированных лиц из других предприятий Украины и зарубежья. Нам также введен запрет на командировки работников предприятия в пределах Украины и за границу. Это логично. Всем работникам, прибывшим из-за рубежа, мы рекомендовали взять отпуск. Не менее чем на 14 календарных дней. Люди относятся к этому с пониманием, идут в отпуск. У нас действует жесткий запрет для них проход к зданиям управления ЗТМК водителей автотранспорта и представителей контрагентов. Мы организовали обмен документами через окно диспетчера комбината.

Все здоровы на комбинате?

К счастью, на текущий момент на ЗТМК не зарегистрировано ни одного случая подозрения на коронавирус. В это непростое время мы продолжаем двигаться вперед и призываем всех не поддаваться панике, а следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям медиков.

Что поменялось на комбинате в связи с карантином? Работает ли предприятие и как сейчас чувствует себя сотрудники комбината? Делается ли что-то для стабилизации ситуации на комбинате?

Еще раз скажу. Мы работает в обычном режиме. Единственное отличие - меньшее количество работников. Там, где мы могли, организовали дистанционную работу. Это, прежде всего касается вспомогательных и организационно-руководящих подразделений предприятия. Мы на связи с персоналом. В период опасности распространения пандемии коронавируса нужна поддержка. Сейчас для нашей компании самое главное - это здоровье и безопасность сотрудников, их семей. Мы объединяем наши усилия с государственными органами, чтобы противодействовать угрозе вируса. На ЗТМК все работают спокойно и ответственно. Мы полностью управляем ситуацией.

Как на комбинате проходит контроль за состоянием здоровья работников?

Организовано дежурство медицинских работников на КПП. При малейшем выявлении лиц с признаками болезни, моментально направления их в поликлинику комбината. На предприятии разработан и внедрен график дежурства медработников. Мы на связи с запорожскими больницами. Привлечены медработники санатория-профилактория ЗТМК. Для повышения эффективности и скорости экспресс-медосмотров на проходных, мы закупили бесконтактные термометров.

Кроме того, мы активно коммуницируем с персоналом - проводим различные информационные мероприятия, чтобы разъяснить риски распространения коронавируса и методы профилактики. Мы ознакомили работников всех структурных подразделений с Порядком действий в случае выявления симптомов ОРВИ у работников предприятия. Этот документ мы ранее утвердили на комбинате. В структурные подразделения предоставлены информационные плакаты о мерах по предотвращению распространения коронавируса и ОРВИ.

На нашем комбинате вообще сейчас запрещено проведение массовых мероприятий с массовым привлечением сотрудников: собрания, семинаров, совещаний, планерок. Ограниченно личное общение между сотрудниками. Мы просим отдавать предпочтение телефонному общению или электронной переписке.

Решены ли вопросы по безопасному их транспортированию персонала на работу и с нее?

Конечно. Мы помогаем с логистикой нашему персоналу - заказываем транспорт для пассажирских перевозок. Кстати, как и многие предприятия, входящие в Group DF Дмитрия Фирташа. Это позиция акционера – максимально помогать людям в этот трудный период. Но что касается транспорта, то мы и раньше помогали людям добираться на работу и с нее. Сейчас усилили меры безопасности.

Что вы имеете ввиду?

Контролируем, чтобы в транспорте регулярно проходила дезинфекцию. Персоналу настоятельно рекомендуем при поездках пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Известно, что люди старшего возраста относятся к группе риска - тяжелее болеют, среди них, кто поражен коронавирусом, высокий показатель летальности. На комбинате немало работников предпенсионного возраста. Как предполагаете их обезопасить?

В этом случае лучшая профилактика - самоизоляция. Для обеспечения безопасности работников предпенсионного и пенсионного возраста мы рекомендуется взять ежегодные отпуска или же отпуска без сохранения заработной платы.

Особые меры гигиены введены на комбинате?

Совершенно верно. С целью предотвращения распространения болезни на комбинате ввели более частую влажную уборку служебных помещений, коридоров, производственных бань, санузлов с дезинфицирующими средствами. Также соблюдается усиленного санитарный режим в помещениях буфетов, столовой и производственных помещениях. Уборка их проводится с применением дезинфицирующих средств. Все находится под перекрёстным контролем нескольких менеджеров. Мы уделяем этому очень много внимания сейчас. Потому что вопрос здоровья персонала для нас приоритетен.

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