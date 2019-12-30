Глава "Киевоблгаза" Дмитрий Дронов: с деньгами могут все, без них – единицы

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Какие направления собирается реформировать "Киевоблгаз", ждать ли потребителям повышения тарифов на распределение, растет ли количество краж газа и зачем компания сама занимается строительством газовых сетей, глава акционерного общества Дмитрий Дронов рассказал в интервью, которое вышло в печатной версии журнала "Корреспондент" 20 декабря.

Дмитрий Дронов возглавляет АО "Киевоблгаз". Ежегодно входит в рейтинг самых влиятельных людей Киевской области. Отмечен наградами Киевской областной государственной администрации, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и благодарностью от премьер-министра Украины.

"Киевоблгаз" – газораспределительная компания, которая обслуживает почти миллион бытовых потребителей природного газа и более 8 тыс. объектов социальной сферы и юридических лиц. Общая протяженность газопроводов по области составляет 46 тыс. км. Эта сложная система работает круглосуточно на высшем уровне, чтобы обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение. Как один из лучших топ-менеджеров страны Дмитрий Дронов осуществляет руководство крупной компанией с многомиллионными оборотами и одним из самых больших коллективов Киевской области, он рассказал в интервью.



Дмитрий Сергеевич, вы на посту главы правления уже четвертый год. За этот период компания вышла в лидеры предприятий на газораспределительном рынке. Чем обеспечен такой результат?



Признаюсь, было нелегко, но интересно – почти как в спорте. Основополагающая успеха и залог стабильности в любом деле – это коллектив и дисциплина. Руководители на местах должны отвечать за все от А до Я. И в свою очередь должны иметь полномочия и, конечно, нести ответственность. Я против принципа стола и ручки, также подрядов, я за грамотных руководителей. В довольно агрессивной среде политических баталий и интриг, без должного финансирования вывести компанию на высокий уровень по силам не каждому. Но мы справились. Была проведена полная перезагрузка работы. Внедрена система децентрализации полномочий структурных подразделений на всех уровнях. Стратегические антикризисные действия позволили вывести предприятие на новый уровень клиентского сервиса. Мы реорганизовались, оптимизировались, мы выросли в клиенториентированную компанию, которая полностью поломала прежнюю систему работы и нацелена на европейские стандарты качества обслуживания. И, конечно же, неизменным приоритетом для нас остается безопасность и бесперебойность газоснабжения на высшем уровне для потребителей природного газа.



Какие основные шаги клиенториентированности были предприняты?



Три года назад мы начали создавать современные центры обслуживания клиентов (ЦОК), потому что для нас важна забота о клиентах и их комфорте. Сейчас в Киевской области построено уже семь таких центров, а в следующем году планируем открытие сразу пяти. В ЦОКах работа происходит по принципу единого окна. Каждый клиент имеет возможность получить консультацию по любым вопросам, касающимся газоснабжения, у одного оператора. Причем, в отличие от прошлой "газконторы", сегодня потребитель, обращаясь в ЦОК, вместо длинных очередей получает индивидуальное обслуживание, комфортные зоны ожидания, невероятную экономию времени, поскольку работает принцип "электронной очереди" и терминалы самообслуживания. Также нами разработан ряд сервисов по передаче показаний счетчика онлайн: viber-бот, "личный кабинет" на сайте 104.ua, приложение для Android 104 Mobile и 104 Mobile Light для IOS и др.



В прошлом году вы начали развивать новое направление – строительство газовых сетей "под ключ", чем мотивировано такое решение?



Не всегда подрядные организации, которые выполняют строительные работы, придерживаются всех обязательств. Из-за допущенных нарушений со стороны подрядчиков до полного их устранения, которые могут длиться годами, мы не осуществляем пуск газа, потому что ответственность за жизни людей лежит на нас. Дабы наладить процессы между заказчиком и компанией, которая осуществляет пуск газа, было принято решение взять строительные виды работ на себя. "Киевоблгаз" на рынке более 60 лет, поэтому решение было очевидным. Теперь клиентам, работая напрямую, достаточно всего лишь обратиться в ЦОК для подачи документов, все дальнейшие действия компания осуществляет самостоятельно. Для этого созданы все условия – отделы по проектированию и строительству обеспечены необходимым количеством специалистов исключительно высших категорий, а также техникой для проведения работ. Уверен, что уровень качественно и в сроки газифицированных новостроек будет увеличиваться в геометрической прогрессии (улыбается).



Как компания борется с фактами хищений природного газа и насколько эти методы результативны?



В 2013 году мое знакомство с предприятием началось с должников и жуликов. Я почти год работал над этим. В день объезжал по 10–15 должников. Благодаря этому познал много полезного, увидел ситуацию как снаружи, так и изнутри и четко понял, что нужно делать, а главное, как! Это дало возможность создать новую стратегию работы, которая позволила в пять раз увеличить количество выявленных краж. Сейчас мы можем говорить о колоссальном результате, которого нам удалось достичь. За это время выявлено более 14 тыс. фактов воровства природного газа. Нарушителям начислены штрафные санкции на десятки миллионов гривен. Все материалы по фактам нарушений направлены в правоохранительные органы или в суд.



С чем связано такое количество краж природного газа?



В 2014 году повышение цены на газ вызвало общественный шок. Никто не был готов: ни потребители, ни мы! Для нас это тоже был стресс, потому что всеобщее негодование волной пошло на нас. Мы только собираем деньги за потребленный газ. Хотя НАК "Нафтогаз України" после этого стал крупнейшим налогоплательщиком в стране. Нам приходилось объяснять, что это не мы подняли цену, ее устанавливает Кабинет Министров Украины. И поначалу резко вырос уровень задолженности за потребленное голубое топливо и количество краж природного газа, но мы справились, и сейчас уровень оплат за газ и выявленных хищений меня радует, хотя еще приходится пояснять, что не мы виноваты в том, что людям приходится так много платить. Можно смело сказать, что позитивная динамика оплат за газ населением – это наша робота и моих коллег по всей стране. А это деньги в бюджет!



Какое направление работы еще требует реформирования?



Существуют вопросы безопасности, которые не зависят от системной работы структурных подразделений компании и должны решаться на государственном уровне. Из-за отсутствия должного финансирования с каждым годом состояние газопроводов ухудшается. На сегодня четверть газораспределительных газопроводов области подлежит замене и еще такая же часть требует ремонта. Действующий тариф на распределение газа, который утверждает регуляторный орган, НКРЭКУ, покрывает лишь 26% таких потребностей. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения, она превыше всего – за ней жизни людей. Наши специалисты в режиме нон-стоп 365 дней в году реагируют на аварийные ситуации. Только с начала года на линию аварийно-диспетчерской службы "104" поступило более 60 тыс. вызовов. И на каждый мы среагировали вовремя! Но государство должно понимать, что мы не магазин! У нас нет переучета! Пересмотр тарифа необходим, чтобы повысить уровень безопасности для украинцев.

Планируется ли пересмотр тарифа на распределение газа?



О нас четыре года не вспоминали! С назначением нового главы нацкомиссии и сменой членов НКРЭКУ появилась надежда, есть просвет и конструктивный диалог. В декабре состоялись открытые обсуждения проекта постановления нового тарифа на распределение природного газа. Его предлагают провести в два этапа – с 1 января и с 1 июля 2020 года. Таким образом, с 0,56 грн за м³ планируется повышение сначала до 0,8 грн за м³, а с 1 июля – до 0,95 грн за м³. Таким образом, новый тариф на доставку газа позволит компании частично покрыть расходы на обслуживание и модернизации сетей. Значительную часть средств планируется выделить на работу службы АДС (аварийно-диспетчерской службы. – "ГОРДОН"). Часть финансирования будет направлена на развитие клиентского сервиса. Сотрудники компании наконец смогут получить достойный уровень заработной платы, на уровне средней по промышленности в регионе. Конечно, такой тариф не даст возможность нам полноценно развиваться и работать в полную силу, но я очень надеюсь на лучшее.



Поскольку поднятие зарплат только ожидается, что уже сейчас ваши сотрудники ощущают в полной мере?



У нас работает социальная защита. К примеру, только в прошлом году предприятием на социальные льготы и выплаты, а также комплексные мероприятия по охране труда было выделено почти 3 млн грн. Для сравнения: ранее люди на лечение получали всего по 300–500 грн… Сейчас же работники получают по 10–20 тыс. грн в зависимости от сложности ситуации. Профсоюзная работа организации действительно стала осуществлять функционал для того, чтобы помогать работникам.



В преддверии Нового года хочу вам пожелать вдохновения на новые свершения и поистине успешных, ярких достижений и побед!



Благодарю! В свою очередь поздравляю всех читателей и свой коллектив с Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым! В преддверии праздников хочется пожелать всем прекрасного настроения, личного счастья, благополучия, конечно же – дешевого газа, мира, благодати и успехов. А из успехов каждого из нас складывается успешная судьба всей страны!