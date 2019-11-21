Директор Фонда соцстрахования Евгений Баженков: Решение о продолжении соцвыплат я принял на свой страх и риск

20 ноября одной из главных новостей дня стала информация о приостановке Фондом социального страхования выплат застрахованным лицам, в частности по больничным, а также помощи в связи с беременностью и родами. В Минсоцполитики сразу отреагировали и назвали причиной приостановки неурегулированные вопросы с руководством ФССУ. Замминистра соцполитики Олег Коваль заявил, что все происходящее в Фонде связано с восстановленным в должности директором Евгением Баженковым. Українські Новини пороговорили с Баженковым и узнали его мнение о причине остановки соцвыплат и дальнейших действиях Фонда.Суд восстановил Вас в должности директора Фонда соцстрахования. Когда Вас уволили, и какова была причина увольнения?Меня уволили 15 мая 2018 года. Правление Фонда соцстрахования меня уволило по предложению, которое внес на то время одиозный и скандально известный министр Андрей Рева. Были формально изложены обстоятельства причины увольнения. Но настоящей причиной стало то, что мы в Фонде выступили против ликвидации Фонда и присоединения его к Пенсионному фонду.Я это решение в суде оспорил и все доводы Ревы, которые он аргументировал, были признаны незаконными. Суд их отменил, госрегистратор меня восстановил, поскольку директора в Фонде не было, а был лишь исполняющий обязанности. И вот с 15 ноября я полноценно работаю директором Фонда.Смирились ли в Минсоцполитики с Вашим восстановлением? Замминистра Олег Коваль сообщил, что готовится апелляция на ваше восстановление в должности. Как полагаете, апелляцию выиграете?Считаю, что я и апелляцию выиграю, потому что, в Печерском суде первой инстанции, где я лично сам был на всех процессах без адвокатов и без юристов, ни адвокаты Фонда ни Минсоцполитики не могли изложить ни одного вменяемого довода причины моего увольнения. Потому за это абсолютно спокоен.Я очень удивлен позиции новых властей, думал, что они разберутся с беспределом, который с Фондом творила предыдущая власть. Мы неоднократно на это обращали внимание. Но почему-то Коваль (замминистра соцполитики) взял те же тезисы, которые судом были отменены. Может он хотел в Фонд назначить своего человека? Все-таки, бюджет Фонда - 23 миллиарда, и деятельность Фонда имеет огромное социальное значение.Какова причина остановки выплат? Деньги на счетах Фонда были?Деньги на счетах Фонда были, есть и будут. Кроме выплат больничных есть и ряд других, например регрессы лицам с инвалидностью, медико-социальные услуги, реабилитация и т.д. Суть очень простая. Предыдущим правительством во главе Минсоцполитики того же министра Ревы был принят бюджет Фонда с заведомо заниженной цифрой на выплату именно больничных и декретных с размером 12,5 млрд гривен. Когда проект бюджета только готовился, мы говорили, что будет социальное напряжение в конце года и не хватит средств на выплаты. Потому что на больничные и декретные необходимо около 15 млрд гривен.У нас же есть статистика по годам, сколько людей болеет и т.д. Это искусственно было создано, чтобы создать социальное напряжение. Начиная с сентября, председатель правления Фонда Саенко обращался уже к новому министру соцполитики с просьбой урегулировать этот вопрос, который так и не был решен.В связи с этим с 19 ноября вот эти 12,5 млрд, которые разрешено было потратить на больничные, были израсходованы. В связи с этим надо было принимать два решения: либо срочно вносить изменения в бюджет Фонда, либо мне надо было фактически нарушить финансовую дисциплину и принять решение продолжить эти выплаты.Почему преждевременно необходимые изменения не были внесены в бюджет Фонда?Я думаю, что новое руководство Минсоцполитики не было объективно проинформировано от своих подчиненных, тех же директоров департаментов, которые занимаются этим вопросом, о грядущих рисках. Хотя, в принципе, и.о. директора Фонда еженедельно докладывал о ситуации и возможных проблемах с выплатами.Вы в эфире одного из телеканалов сообщили, что на свой страх и риск подписали указ о восстановлении выплат. Не боитесь, что к Вам потом придет прокуратура?Понятно, что могут быть какие-то санкции или административный штраф. Не боюсь правоохранителей, потому что уже проходил не раз все эти проверки. Когда на весах либо социальные выплаты всей страны и имидж Президента и государства или бездеятельность замминистра, то, какое еще можно принимать решение?Не будут ли выплаты приостанавливаться еще в этом году?Надеюсь, что больше не будет. По крайней мере, не вижу предпосылок.