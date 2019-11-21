Директор Фонда соцстрахования Евгений Баженков: Решение о продолжении соцвыплат я принял на свой страх и риск

20 ноября одной из главных новостей дня стала информация о приостановке Фондом социального страхования выплат застрахованным лицам, в частности по больничным, а также помощи в связи с беременностью и родами. В Минсоцполитики сразу отреагировали и назвали причиной приостановки неурегулированные вопросы с руководством ФССУ. Замминистра соцполитики Олег Коваль заявил, что все происходящее в Фонде связано с восстановленным в должности директором Евгением Баженковым. Українські Новини пороговорили с Баженковым и узнали его мнение о причине остановки соцвыплат и дальнейших действиях Фонда.



Суд восстановил Вас в должности директора Фонда соцстрахования. Когда Вас уволили, и какова была причина увольнения?



Меня уволили 15 мая 2018 года. Правление Фонда соцстрахования меня уволило по предложению, которое внес на то время одиозный и скандально известный министр Андрей Рева. Были формально изложены обстоятельства причины увольнения. Но настоящей причиной стало то, что мы в Фонде выступили против ликвидации Фонда и присоединения его к Пенсионному фонду.



Я это решение в суде оспорил и все доводы Ревы, которые он аргументировал, были признаны незаконными. Суд их отменил, госрегистратор меня восстановил, поскольку директора в Фонде не было, а был лишь исполняющий обязанности. И вот с 15 ноября я полноценно работаю директором Фонда.



Смирились ли в Минсоцполитики с Вашим восстановлением? Замминистра Олег Коваль сообщил, что готовится апелляция на ваше восстановление в должности. Как полагаете, апелляцию выиграете?



Считаю, что я и апелляцию выиграю, потому что, в Печерском суде первой инстанции, где я лично сам был на всех процессах без адвокатов и без юристов, ни адвокаты Фонда ни Минсоцполитики не могли изложить ни одного вменяемого довода причины моего увольнения. Потому за это абсолютно спокоен.



Я очень удивлен позиции новых властей, думал, что они разберутся с беспределом, который с Фондом творила предыдущая власть. Мы неоднократно на это обращали внимание. Но почему-то Коваль (замминистра соцполитики) взял те же тезисы, которые судом были отменены. Может он хотел в Фонд назначить своего человека? Все-таки, бюджет Фонда - 23 миллиарда, и деятельность Фонда имеет огромное социальное значение.



Какова причина остановки выплат? Деньги на счетах Фонда были?



Деньги на счетах Фонда были, есть и будут. Кроме выплат больничных есть и ряд других, например регрессы лицам с инвалидностью, медико-социальные услуги, реабилитация и т.д. Суть очень простая. Предыдущим правительством во главе Минсоцполитики того же министра Ревы был принят бюджет Фонда с заведомо заниженной цифрой на выплату именно больничных и декретных с размером 12,5 млрд гривен. Когда проект бюджета только готовился, мы говорили, что будет социальное напряжение в конце года и не хватит средств на выплаты. Потому что на больничные и декретные необходимо около 15 млрд гривен.



У нас же есть статистика по годам, сколько людей болеет и т.д. Это искусственно было создано, чтобы создать социальное напряжение. Начиная с сентября, председатель правления Фонда Саенко обращался уже к новому министру соцполитики с просьбой урегулировать этот вопрос, который так и не был решен.



В связи с этим с 19 ноября вот эти 12,5 млрд, которые разрешено было потратить на больничные, были израсходованы. В связи с этим надо было принимать два решения: либо срочно вносить изменения в бюджет Фонда, либо мне надо было фактически нарушить финансовую дисциплину и принять решение продолжить эти выплаты.



Почему преждевременно необходимые изменения не были внесены в бюджет Фонда?



Я думаю, что новое руководство Минсоцполитики не было объективно проинформировано от своих подчиненных, тех же директоров департаментов, которые занимаются этим вопросом, о грядущих рисках. Хотя, в принципе, и.о. директора Фонда еженедельно докладывал о ситуации и возможных проблемах с выплатами.



Вы в эфире одного из телеканалов сообщили, что на свой страх и риск подписали указ о восстановлении выплат. Не боитесь, что к Вам потом придет прокуратура?



Понятно, что могут быть какие-то санкции или административный штраф. Не боюсь правоохранителей, потому что уже проходил не раз все эти проверки. Когда на весах либо социальные выплаты всей страны и имидж Президента и государства или бездеятельность замминистра, то, какое еще можно принимать решение?



Не будут ли выплаты приостанавливаться еще в этом году?



Надеюсь, что больше не будет. По крайней мере, не вижу предпосылок.