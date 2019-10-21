В последнее время одной из топ-тем в украинских судах стали разбирательства украинских фармацевтических компаний за право на использование известных за рубежом нашей страны брендов. О том, что стоит за этими конфликтами и как сказывается на работе развернувшаяся параллельно с судебными тяжбами информационная кампания Українські Новини поинтересовались у руководителя департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елены Зубаревой.

- "Фармак" за последний год стал, похоже, лидером в антикризисных коммуникациях. Митинги активистов, критические статьи на европейски сайтах, стабильные обвинения одного из конкурентов. Как живется в таких условиях?

- Спасибо, что следите за нашей компанией. Я отношу это к издержкам переходного периода становления европейского общества и экономики. Жаль, конечно, что приходиться отвлекаться и реагировать на эти нападки. Но здесь не работает правило каравана. Если моська лает, то внимание она привлекает. Поэтому молчать нельзя. Не скажу, что есть какие-то особенные ноу-хау.

Просто даем объективную информацию. Указываем на неточности в аргументах конкурентов. По большому счету, делаем обычную журналистскую работу. К сожалению, глубоко и качественно наши проблемные темы освещают мало. Это не большая политика, корпоративные конфликты мало кому интересны. Митингами сегодня тоже никого не удивишь.

В этой ситуации меня огорчают две вещи.

Во-первых, некоторые известные СМИ, с историей, занимают позицию одной стороны в споре. Я давно работаю в связях с общественностью, но не помню такого, чтобы медиа транслировали откровенную глупость, пусть даже сказанную именитым экспертом. Ну, например, что лекарства подорожают, если не разрешить нашему конкуренту выпускать успокоительные капли ценой 15 грн под нашей хорошо известной торговой маркой. Или что мы "монополисты" даже не в производстве, а во владении правами на название лекарства, аналогов которого в аптеках продаются десятки. Напомню, что производить под своей торговой маркой препарат может кто угодно. Монополии на производство – нет.

Раньше нельзя было себе представить, когда Интернет-сайт сначала ставил негативную информацию против тебя, а потом предлагал тебе же за деньги дать свою позицию. Понимаю, что СМИ – это бизнес. Но с таким подходом окончательно рушится доверие к медиа. Мы пытаемся восстановить его. Судимся для защиты чести и достоинства. Выигрываем. Делаем это, прежде всего, чтобы подтвердить свое имя перед потребителями и партнерами.

Во-вторых, в этом году пиарщики конкурентов начали использовать против нас два "желтых" сайта в Великобритании и Брюсселе для распространения неправдивой информации о компании уже в Украине. Здесь же мы нашли "друзей по несчастью" - несколько украинских компаний, против которых запустили кампании по такой же схеме. Мы обратились в Британский союз журналистов с просьбой помочь в оценке этого факта. Надеемся, что западные СМИ больше не будут подавать негативный пример украинским коллегам.

Но основной наш проект – это коммуникации в защиту интеллектуальных прав на лекарственные препараты "Фармак". Из-за них, по большому счету, эти нападки в СМИ и происходят.

- В основе происходящего, все-таки, лежит вопрос интеллектуальных прав? Или есть и другие, скрытые причины?

- Если говорить о ситуации с защитой интеллектуальных прав, то создается впечатление, что мы застряли где-то в средневековье. Мир думает, как применять блокчейн для регистрации авторских прав. В США, например, уже есть сервисы, позволяющие зарегистрировать торговую марку за день. Расходы составляют 40 долларов. Традиционный способ стоит гораздо дороже и затянется на год. Эта же технология позволяет отслеживать истечение сроков действия патентов или исключительных прав на объекты интеллектуального труда.

Актуальной темой стала защита бренда в сети в связи с развитием электронной торговли. По оценкам экспертов, в 2018 году объемы онлайн-коммерции достигли 2,9 трлн долларов. В 2019 году они увеличатся еще примерно на 20%. В следующие пять лет доля Интернет-покупок в мировой розничной торговле возрастет с 14% до 22%. Рынок перспективный, поэтому производители контрафактной продукции активизировались. Необходимы меры, чтобы обезопасить собственников торговых марок.

В Украине тоже создают "блокчейны" в сфере IP, но блоками здесь выступают коррумпированные чиновники, беспринципные адвокаты и продажные судьи.

- Например?

- Самый яркий – это "Корвалол". Вы только вдумайтесь: 15 лет "Фармак" пытается доказать очевидные вещи: бренд "Корвалол" изобрели наши сотрудники, мы выпускаем его 60 лет, торговая марка защищена в Украине и 15 странах, где никто не имеет права без согласия ураинского предприятия выпускать лекарство под схожим названием.

А в Украине меняются президенты, меняются "ответственные" за суды, сами судьи, но точка так и не поставлена. Дело вновь запустили на очередной круг. 15 лет сотни людей тратят свое время и знания на участие в этом спектакле. У них не остается времени на что-то действительно полезное для страны. Топчутся в болоте по сходной цене.

И обиднее всего, что в этом актерском составе мы видим "реформаторов", обеспокоенных перестройкой судебной системы или внедрением европейских правил защиты интеллектуальных прав. Но нельзя оперировать с грязными руками. Такие люди не имеют морального права, например, приходить на встречу к заместителю министра и вести беседы о состоянии дел в сфере IP. Они просто компроментируют и новую власть, и свою компанию.

- Так, возможно, дело не в "Корвалоле"?

- Думаю, что лет через 30-40, когда наши оппоненты в этом процессе начнут писать мемуары, мы все узнаем. Запасемся терпением. Факт в том, что объемы продаж "Корвалола" не имеют большого влияния на экономику предприятия. Трудно отыскать мотив, который движет нашими конкурентами. Может для кого-то это просто азартная игра?

Но я больше склоняюсь к мнению, что это неуклюжая попытка импортировать в Украину российскую практику. Даже риторика о "монополизации советского бренда" взята оттуда. Пытаются все обставить так, будто бы "Корвалол" выпускали десятки предприятий, поэтому, мол, и сейчас любой может разливать седативный препарат под таким же названием. Но это далеко не так.

Мы видим настойчивые попытки группы дружественных предприятий в Украине "позаимствовать" хорошо известные торговые марки "Фармак", например, "Корвалол", "Диазолин" и, возможно, другие.

- И что, российская практика прижилась в Украине? Или нашли способ, как ей противодействовать?

- На сегодня суды уже запретили харьковскому фармпроизводителю выпуск препарата "Корвалол-Здоровье" по иску "Фармак" и "Цитрамона-Здоровье" по иску "Дарницы". Думаю, что не так сложно понять, что определенная логика в этих решениях все же есть и ситуация с "Корвалол-Дарница" в нее явно не вписывается.

В СМИ встречала версию и о политических договоренностях по нашему делу. Слушалось оно якобы судьями из команды экс-главы Высшего хозяйственного суда.

Но первопричина, все таки, - это несовершенство нашей судебной системы в сфере защиты интеллектуальной собственности. Возможно, запуск специализированного суда по интеллектуальной собственности позволит повысить квалификацию судей, у которых не будет две позиции по одному вопросу.

Уверена, что дело "Корвалола" сейчас будет рассматриваться без политического давления. Конечно, в судах работают те же люди, но их можно понять и простить, и пожелать начать историю реформирования системы обеспечения интеллектуальных прав в Украине с чистого листа.