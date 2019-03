Невзирая на то, что ситуация на рынке отечественного алкоголя постепенно улучшается, поставки заграничных напитков растут уже второй год подряд. В частности, по данным Государственной службы статистики, только импорт вина в 2018 году увеличился на 20,3% до 125,443 млн долларов. И это притом, что с каждым годом на местных фестивалях еды и напитков появляется все больше производителей, которые решили попробовать свои силы в виноделии.

Директор направления импорта одной из крупнейших алкогольных компаний Bayadera Group Сергей Бабич отмечает, что в таком положении дел нет ничего удивительного, поскольку покупатель скорее предпочтет проверенный временем и опытом бренд, нежели никому не известную новинку. К тому же в Украине есть ряд категорий алкогольных напитков, которые никогда и не производились.

Что еще влияет на популярность импортного алкоголя, будет ли рынок расти дальше, и есть ли шанс украинцам увидеть на полках отечественный виски, Бабич рассказал в интервью Українським Новинам.

Расскажите, как себя сейчас чувствует сегмент иностранного алкоголя в Украине?

Потребление импортного алкоголя в Украине растет, и этот тренд будет актуальным в 2019 году. При этом, молодая аудитория предпочитает иностранный алкоголь, но по доступной цене. Если брать тенденцию 2018 года, то сокращается ценовой разрыв между обычным value for money (товар с соотношением цена-качество – ред.), СТМами (собственными торговыми марками – ред.), которые привозят сети, и брендовыми напитками. Если раньше брендовый виски стоил в разы дороже обычного private label, то сейчас разница между no name и Johnnie Walker составляет 15-20%. Поэтому покупатель готов отдавать предпочтение известной марке.

Думаю, объем продаж импортного алкоголя в среднем сегменте будет и дальше расти, а премиальные и luxury бренды стабильно имеют рост в объеме 2-3% ежегодно.

Как изменится ценовая политика на импортный алкоголь в 2019?

В целом, конечно, алкоголь подорожает. В первую очередь изменение цены вызвано мировым трендом – практически ежегодно крупнейшие алкогольные компании поднимают цены на 5-15% в зависимости от бренда, плюс мы привязаны к курсу валют. При этом, на данный момент каких-либо предпосылок для значительного подорожания нет, если и происходят изменения, то на несколько процентов под влиянием мировой практики.

Но покупателей пока цена не отпугивает, они все равно выбирают импорт?

Аудитория, которая настроена покупать брендовый алкоголь, продолжит покупать импорт. В первую очередь, потому что отечественных аналогов для большого количества популярных категорий просто нет. В Украине не делают джин, ром, виски, текилу. Конечно, в позиции водки украинская продукция сильна, а вот остальные категории – это исключительно импорт.

Что на данный момент предпочитают украинцы из импорта?

Если брать по категориям, то на первом месте находятся тихие вина – порядка 25% среди всего импорта в денежном эквиваленте. На втором – виски (20%), на третьем – игристое и шампанское (около 15%), на четвертом – бренди, коньяки (около 12%), и на пятом месте – ром (10%).

Если посмотреть в разрезе импорта вина по географии, то больше всего покупают итальянские, грузинские и французские вина, дальше идут испанские, чилийские и немецкие.

То есть, история о том, что украинцы больше пьют крепкие напитки, а не вина, не подтверждается?

Здесь немного иначе, потому что мы же не учитываем национальную водку.

Если взять весь импорт в портфеле Bayadera Group, то он составляет 27%. Да, в целом, украинцы предпочитают крепкий алкоголь – украинскую водку, но если брать импорт, то это скорее вина. Импортные вина сейчас показывают очень хорошую динамику, поэтому мы особое внимание уделяем именно винному сегменту. Это перспективный рынок для нас.

Какой является картина потребления алкогольных напитков в целом в Украине по сравнению с другими странами Европы?

Показатель отличается по каждой конкретной категории. Так, в той же Польше показатель по крепкому алкоголю выше, чем в Украине. Но вернемся к прошлому вопросу. Тренд роста потребления вина - мировой тренд, и мы в него входим, несмотря на то, что так исторически сложилось, что мы потребляем много водки. Другое дело, что у нас есть своя вкусовая специфика в вине. Но если раньше в Украине в основном пили сладкое, полусладкое, то сейчас уже переключаются на полусухие и сухие вина.

Вы увеличиваете долю импорта в портфеле в основном за счет вин?

Не сказал бы, что только за счет вина, потому что ром и джин также показывают очень хорошие темпы роста не только в Bayadera Group, но и в целом на рынке. В прошлом году мы успешно запустили джин Gordon’s Pink – это молодежный продукт, и он больше года остается суперпопулярным.

Я так поняла, при выборе новых брендов для Украины вы ориентируетесь в основном на молодое поколение.

В большинстве случаев – да. Почти все категории в Bayadera Group закрыты и практически во всех мы являемся лидерами продаж. Сейчас мы ищем развития в нишевых категориях. Важно понимать, что взрослый человек имеет уже устоявшиеся предпочтения и переключить его на что-то новое сложно. Если человек пьет последние 10 лет только виски, то его даже на коньяк будет сложно переключить. Что касается молодежи, то коктейльная тема, новые виды алкоголя, для них сейчас это самое актуальное. Поэтому да, за счет вкусов молодежи происходит наращивание доли.

А как еще изменились вкусы украинцев со временем?

За последние годы в Украине односолодовый виски показывает очень хороший темп роста. То есть люди, ранее предпочитающие бленд, переходят на следующую ступень. Мы с Glenmorangie и Singleton в Украине показываем одни из самых лучших результатов в Европе – и по темпу роста, и по объему продаж.

Мы сейчас вышли на докризисные объемы потребления алкоголя?

Да, если брать в целом, то однозначно вышли. Немного поменялось соотношение продаж алкоголя – рома стало продаваться больше, виски удержался, немного меньше коньяка. Но объем уже даже больше, чем был в 2013 году.

Как вы оцениваете уровень теневого рынка в Украине?

По неофициальным данным, доля тени в импорте – до 20-25%. И, к сожалению, пока мы не видим предпосылок для решения этой проблемы.

В импорте алкоголя теневой рынок делится на 2 части: контрафакт и контрабанда. Контрафакт, кроме того, что мешает легальным продажам, не безопасен для потребителя. Масштабы проблемы можно понять, если ввести в поиск в интернете "купить алкоголь" – вы увидите сотни, если не тысячи сайтов, где можно купить, к примеру, 3-х или 5-литровые бегинбоксы (вакуумная полиэтиленовая упаковка внутри картонной коробки – ред.) за 300 – 500 гривен. В такой таре продажа крепкого алкоголя запрещена, так как спирт может вступать в реакцию с пластиком и становиться ядовитым.

Что касается контрабанды, то основные места распространения – это стихийные рынки, частично даже HoReCa. Такие контрабандисты понимают, что по качеству это нормальный алкоголь, но можно купить дешевле и привезти нелегально, зачем переплачивать?

Насколько часто вы сталкиваетесь со случаями контрафакта и контрабанды?

Контрабандный алкоголь попадает через границу, был бы больший контроль там – было бы меньше нелегального алкоголя здесь, а в казне было бы больше денег от уплаты акциза и НДС.

Кроме того, мы регулярно передаем правоохранителям списки недобропорядочных сайтов, их сотни. Так вот – их чаще всего не блокируют, а значит преступники ощущают себя в безопасности. И эта проблема растет с каждым годом.

Как обезопасить себя от подделок?

В Украине в принципе запрещена продажа крепкого алкоголя в бегинбоксах и пластиковой таре. Такая тара – это то, что в первую очередь должно насторожить покупателя. И когда рассказывают о том, что иностранный крепкий алкоголь в картонной коробке - это дьюти-фри товар, то знайте, что совершенно точно это ложь.

Я в принципе не рекомендую покупки через Интернет, кроме отдельных онлайн-магазинов, которые имеют реальные магазины, лицензии и подтверждающие сертификаты.

Кстати, о дьюти-фри. Как там обстоят проблемы с тенью?

Если вопрос заключается в том, попадает ли часть импортного алкоголя из дьюти-фри в магазины Украины, то, скорее всего, – да. Но это минимальные объемы.

Ранее вы сказали, что закрыли почти все категории в импорте. Какие еще остались?

Из глобальных категорий алкоголя ничего не осталось. По вину, естественно, есть много стран, которыми портфель можно расширять, но пока что мы решили сфокусироваться на тех брендах и производителях, с которыми мы уже работаем, чтобы наладить дистрибуцию и отстроить бренды в Украине. У винных брендов особая специфика, с ними сложнее. Во-первых, вино из года в год меняется – новый урожай, а значит и вкус. Во-вторых, многое зависит от HoReCa. Если около 30% heavy spirits мы продаем ресторанам и 70% – оff trade, то в вине есть перспективы осуществлять 50-60% продаж через канал HoReCa. Винные бренды люди обычно не запоминают и потом умышленно не ищут. Разве что шампанское имеет узнаваемые бренды, за которым могут прийти специально. Поэтому нам нужно предугадывать предпочтения покупателей.

К тому же, в вине силён собственный импорт торговых сетей, где нам приходится конкурировать. У всех основных сетей сильный винный портфель, за исключением мелких стран, к примеру, Аргентины, которая еще не может набрать большой объем поставок в Украину. Поэтому сейчас в своей работе мы рассматриваем именно страны Нового Света, у которых еще маленький объем продаж в Украине.

Также стоит отметить, что в сетях появилось большое количество дешевого импортного вина, которое по цене чуть ли не на уровне украинского. Но у потребителей даже не возникает вопроса – а сколько же тогда такое вино стоило за границей, если в Украине оно дешевле 100 гривен. И количество таких предложений только растет. Чтобы побороться в этом сегменте, мы года 3 назад запустили свой проект вин "ин-балк" на винзаводе Коблево. Мы привозим вино из Чили и бутилируем его в Украине под СТМ Cartaval.

Кроме того, в Германии партнеры производят для нас вина под ТМ Latinium, а в Грузии – это вина еще одного собственного бренда Bayadera Group под названием Geo.

Кто являются топ-3 закупщиками из сетей?

Это METRO, Fozzy Group и АТБ. Все зависит от категорий. Но при этом, АТБ за последний год существенно добавил в продажах импортного алкоголя.

Кого планируете вывести на украинский рынок в 2019?

Выводить крупные бренды мы не будем. Будут нишевые расширения, в частности, в вине с фокусом на Аргентину и ЮАР. Если брать крепкий алкоголь, то это расширение линеек односолодовых виски в Diageo и LVMH.

Кстати, говоря об импорте, стоит напомнить, что 2 года назад мы активно начали заниматься дистрибуцией кофе. В прошлом году мы подписали контракт с итальянским производителем, топ-3 лидером в Европе – Kimbo. А в конце 2018 года подписали контракт с Paulig – это финский бренд. Сейчас у нас большие надежды на данное направление.

И какую долю вы намерены занять в этом сегменте?

Нужно понимать, что это также непростой рынок – в собственном импорте сетей кофе чаще всего присутствует. Поэтому даже доля в 5-7% – это будет огромный результат.

В какой перспективе вы видите результат в 7% - ближайшие 5 лет?

Даже в ближайшие 3 года мы будем активно над этим работать.

В этом году вы увеличиваете долю импортной продукции по сравнению с украинской в портфеле Bayadera Group?

Если еще год назад у нас была доля 25%, то по итогам 2018 – 27%, а в 2019 вырастем до 30% точно.

Вы ведете статистику, какой импортный алкоголь покупают украинцы на праздники? Отличается ли корзина к Новому году и 8 марта?

Основной праздник по продажам импортного алкоголя – это Новый год - Рождество, когда на ноябрь-декабрь приходится пик закупок. Вторым по значимости идет Пасха. Это 2 основных фокусных периода. 8 марта в объеме не так выделяется – да, растут продажи игристого и шампанского, или ликеров Baileys, но по сравнению с Новым годом это не так значительно.

У многих традиция – ехать на Пасху за город, а это праздник нескольких дней, значит, необходимо большое количество алкоголя. На Новый год растет именно импорт – даже те, кто на протяжении года предпочитают отечественные бренды, в эти дни купят что-то подороже. Объем продаж в период новогодних праздников составляет около 35-40% годового объема. Поэтому, если в этот период продажи провалили, то догнать их за год будет очень сложно.

А сколько составил импорт всей алкогольной продукции Bayadera Group в 2018?

Прирост продаж в гривнах по импортному алкоголю у нас составил около 16-17% в 2018 году по сравнению с 2017.

Насколько импорт в Украине в целом вырастет в 2019?

Если цена не будет радикально меняться, то вино точно покажет рост, как и ряд других категорий. Коньяк точно будет расти медленнее, чем вино – максимум 4%.

Думаю, никаких мега-всплесков не будет, но на 8-10% в объеме рынок вырастет.

Вы наверняка в курсе изменений в Налоговом кодексе в части определения виски, который не может быть крепче 45%? Какие проблемы могут возникнуть в связи с этим?

Данные изменения уже оспорила ЕБА (Европейская бизнес-ассоциация) и подала корректировки. Это точно неправильно, и уже признают, что это просто ошибка. Скорее всего, в Раде преследовали другую цель, когда вносили законопроект, – ограничение ввоза дистиллята. Я не могу сказать, что это сильно скажется на нашем портфеле. Да, у нас есть около 10 позиций, которые могут подпасть под эти изменения, но они не объемные.

Также мы скептически и с опаской относимся к идее производства виски в Украине, потому что такое производство - очень долгий и дорогой процесс. А просто маркировать как "вискарный напиток" – это в Украине и так уже делают. Традиционным виски придется конкурировать с непонятными украинскими напитками, сделанными из спирта ректификата, по цене водки. Такие законопроекты лоббируются в интересах нечистоплотных производителей. Мы – крупнейшая алкогольная компания – и не готовы производить виски в Украине. До уровня ирландцев или шотландцев нам в этом деле несколько столетий. И ром в Украине делать также не нужно, текилу – так точно – кактусов не хватит.