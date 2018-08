19 июля Европейская комиссия ввела квотирование импорта металлопродукции с пошлиной 25% на объемы свыше квоты. Еврокомиссией временно была введена общая для всех стран пошлина. Спустя 200 дней после расследования комиссия введет окончательные пошлины для стран-экспортеров, в том числе и для Украины. Слушание относительно украинского экспорта будет проходить в Брюсселе, в середине сентября.

О том, к каким последствиям приведет пошлина для отечественной металлургии, а так же том какие действия предпринимает правительство совместно с "Укрметаллургпромом" Українським Новинам рассказал Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Да, действительно Европейская комиссия объявила о начале расследования и ввела промежуточные защитные меры сроком на 200 дней в виде глобальной тарифной квоты. Это предварительные меры, окончательного решения еще нет, расследование будет продолжаться в течении девяти месяцев.

Для нашей страны европейский рынок очень важен, на него приходится до 35% металлопродукции, которую мы отгружаем. В чем особенность решения Европейской комиссии – введена общая квота, которая работает по принципу first come, first served (первый пришел — первый получил), т.е. без выделения квотируемых объемов для отдельных стран, и не дает странам никаких гарантий по поставкам. Когда квота выбирается, все последующие поставки облагаются пошлиной в 25 %. Существует большая вероятность того, что крупные экспортеры такие как Китай, Россия, Бразилия сумеют быстрее выбрать указанную квоту раньше нас, и тогда на наш экспорт будет распространятся пошлина 25%.

Всего квота действует по 28 видам продукции, и к Украине применяется по 11 видам продукции. Некоторые виды продукции, которые поставляет Украина не попали под это ограничение, к примеру оцинкованный лист. Для нас это важно, так как экспорт оцинковки в Европу растет, но с другой стороны это составляет доли процента от того, что мы поставляем на этот рынок. Поэтому в любом случае это создало риски для экспорта нашей металлопродукции. Сейчас сложно спрогнозировать и оценить риски, эти ограничения начали действовать с 1 августа.

Будут ли потери в денежном отношении и если да, то какие?

Если мы будем вести поставки в рамках квоты, то потерь не будет, если свыше квоты – то придется платить 25% пошлину. Все будет зависеть от того, выберут ли крупные поставщики эту квоту раньше, чем Украина, сумеем ли мы сохранить поставку традиционных объемов или нет. Наверняка это повлияет на увеличение цены внутри ЕС, поэтому действие пошлины может быть частично нивелировано за счет более высоких цен.

На горячекатаный рулон, к примеру, у нас действует пошлина - 60,5 евро, и по законодательству ЕС эти ограничительные меры не складываются, применяется та, которая имеет больший эффект. Если по горячекатаному рулону наступит ситуация, когда квота будет выбрана, и мы будем поставлять сверх квоты, здесь нужно будет просчитать что будет больше – или 60,5 евро за тонну или пошлина в 25%.

Кто пострадает больше всего от этого?

Пострадают в той или иной мере все украинские компании.

Приведет ли квотирование к существенным негативным последствиям и придется ли украинским металлургам переориентироваться?

Введение ограничений на импорт металлопродукции США вызвало в мире волну протекционизма.

Евросоюз принял ответные защитные меры, Турция также инициировала защитное расследование, и возможно, будут введены ограничения импорта некоторыми ближневосточными странами. В результате введения американской 25 % пошлины часть американского импорта будет перенаправлена на другие рынки, что приведет к значительному росту конкуренции для украинских экспортеров.

Что может сделать правительство Украины в данной ситуации? И что делает Укрметаллургпром?

Наша ассоциация заявила себя как участника защитных расследований ЕС и Турции, также как и компании, и правительство Украины в лице Министерства экономического развития и торговли. В середине сентября в Брюсселе будут слушания по Украине по расследованию ЕС, где участвует МЭРТ, Укрметаллургпром, представители предприятий. Мы будем отстаивать нашу позицию в том, что Украина — это добросовестный поставщик и наши поставки не представляют угрозы для Европейского союза.

Мы заинтересованы в том, чтобы Украина получила достаточную квоту, для поставок в пределах нашего исторического экспорта в Евросоюз, и имела возможность увеличивать эту квоту ежегодно. Сейчас это главная задача и Кабинета Министров и Укрметаллургпрома.