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21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

21 травня 2019, вівторок, 07:00 38
Публікації 2019-05-21T10:00:15+03:00
Українські Новини
Грошей МВФ для України поки що не буде

Грошей МВФ для України поки що не буде

Крістін Лагард. Фото: Facebook/Christine Lagarde
Крістін Лагард. Фото: Facebook/Christine Lagarde

Очікувати виділення Україні $ 1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

Грошей не буде незважаючи на те, що в умови для продовження фінансування Київ в основному виконав. Причин кілька. Перш за все - виключення з Кримінального кодексу за рішенням Конституційного суду статті про відповідальність за незаконне збагачення. У команді Президента Зеленського кажуть, що законопроект про повернення в КК цієї норми вже практично готовий і буде поданий в Раду як невідкладний. Однак в МВФ чекають прийняття рішення, а не підготовку проекту. Крім того, МВФ хоче знати позицію Президента України щодо низки ключових питань, які є складовими програми співпраці. Мова про незмінність домовленості про ціну газу, про незалежність Нацбанку і позицію Зеленського по ПриватБанку в контексті рішень судів щодо скасування націоналізації цієї фінансової установи. До того ж, ситуацію з продовженням фінансування ускладнило і заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про отставке.

Міссія Міжнародного валютного фонду починає свою роботу в Києві, як і планувалося раніше, 21 травня. Протягом двох тижнів експерти повинні провести оцінку виконання Україною зобов'язань за програмою фінансування stand-by. Підсумком такої роботи зазвичай стає уточнення подальших кроків позичальника і рекомендація ради директорів МВФ про виділення чергового траншу кредиту.

Повний текст матеріалу читайте російською.

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