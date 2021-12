Українські Новини

У заході в Гельсінкі також взяли участь українські студенти

У Гельсінкі, Фінляндія, відбувся саміт талантів Huawei Talent Summit. Захід зібрав понад 80 студентів, а також представників стартапів, неурядових організацій, консультаційних компаній та університетів зі всієї Європи для святкування досягнень за рік у програмах розвитку талантів від Huawei.

Особлива увага під час події була приділена вирішенню потенційних проблем, зокрема подоланню розриву у цифрових навичках, нестачі талантів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), забезпеченню рівності та сталого розвитку.

Під час саміту були оприлюднені основні висновки зі спільної "Білої книги" Huawei та EY щодо цифрових навичок. За словами Луки Марколіна (Luca Marcolin), старшого консультанта EY, попит на цифрові навички стрімко зростає і значно випереджає пропозицію. У Європі відчувається значний дефіцит кадрів у сфері ІКТ. "Згідно з Індексом цифрової економіки та суспільства (DESI), у 2021 році Фінляндія посіла перше місце за кадровим потенціалом із цифровими навичками серед усіх країн Європи, закріпивши позиції європейського цифрового лідера. Частка випускників ІКТ-напрямів у Фінляндії майже вдвічі перевищує середній показник в Європі та майже вдвічі більше компаній надають навчання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Однак цього недостатньо, адже 59% компаній, які намагаються залучити до роботи ІКТ-спеціалістів, не можуть підібрати відповідні кадри", — сказав Лука Марколін.

Саме тому Huawei прагне розвивати ІКТ та цифрові таланти у кожній країні, де веде свою діяльність. У 2008 році компанія розпочала запуск різних програм із розвитку талантів, зокрема надання стипендій, проведення технологічних конкурсів і навчання цифровим навичкам. Відтоді Huawei інвестувала в ці програми понад 130 млн євро, що допомогло більш ніж 1,54 млн людей із понад 150 країн світу.

"Huawei готова співпрацювати з європейськими партнерами для розвитку найкращих цифрових талантів і подолання цифрового розриву, — прокоментував Кеннет Фредріксен (Kenneth Fredriksen), віцепрезидент Huawei у регіоні Центральної та Східної Європи і Скандинавських країн. — Компанія запустила в Європі чимало програм, зокрема "Насіння для майбутнього" (Seeds for the Future), ІКТ-академії та Європейський університет викликів (European University Challenge), щоб створити екосистему для розвитку талантів спільно з освітньою спільнотою. Також Huawei зобов’язалася інвестувати 2,5 млн євро в стипендію програми "Насіння для майбутнього", яка надаватиметься талановитим студентам у Європі для покращення навичок у сфері ІКТ".

Завдяки цим програмам Huawei має намір співпрацювати з найкращими університетами Європи для розширення можливостей і розкриття потенціалу наступного покоління європейських новаторів.

Зимова школа Європейської академії лідерства приймає заявки

Однією з ініціатив, спрямованих на підтримку молодих кадрів, які прагнуть до європейської технологічної революції, є "Школа жіночого лідерства у добу цифрових технологій". Заявки на участь у наступному заході, який відбудеться наприкінці лютого в Ніцці, приймаються до 3 січня 2022 року. Незалежне журі обере 27 учасниць для тижневої безкоштовної стипендіальної програми майстер-класів, командних проєктів, активного навчання та культурного досвіду. Берта Ерреро (Berta Herrero), програмна директорка ініціативи "Школа жіночого лідерства у добу цифрових технологій", зазначила: "Забезпечення різноманітного середовища для розвитку технологій — це перший крок до побудови справді рівноправного й інклюзивного світу. Щоб подолати упередження, жінки повинні вміти формувати технічну революцію та очолювати її. Наша навчальна програма пропонує молодим жінкам інструменти, необхідні для лідерства у процесі переходу Європи до цифрових технологій".

Об’єднання малого та середнього бізнесу і великих підприємств для побудови кращого майбутнього

Диджиталізація несе значні можливості середньому та малому бізнесу. Саме цей сегмент наразі є найбільш інноваційним. Huawei організувала змагання серед стартапів із низки європейських країн, щоб знайти нові ідеї для розвитку суспільства. Компанія також надає технології та інвестує у стартапи, сприяє розвитку інноваційних екосистем.

Засновники стартапів обговорили на саміті питання об’єднання малого й середнього бізнесу та великих підприємств для досягнення спільних цілей. Серед них подолання цифрового розриву і побудова сталого майбутнього. Єсіка Агілера (Yesika Aguilera), співзасновниця Tespack & Clocky App зі списку Forbes 30 Under 30, розповідає: "Я неймовірно щаслива бачити такі компанії, як Huawei, адже вони залучають до роботи стартапи та молодь, аби останні могли позитивно впливати на результат. Гнучкість і новітні перспективи стартапів та молоді йдуть пліч-о-пліч із досвідом, капіталом і ноу-хау великих підприємств. Це ідеальний симбіоз для створення найбільш інноваційних, революційних та ефективних рішень для нашого майбутнього".

У добу цифрових рішень навички у галузі ІКТ допомагають жінкам надолужити втрачене

Жінки найменше представлені у галузі цифрових технологій. При цьому понад 80% фахівців ІКТ у ЄС — це чоловіки. Незважаючи на відмінності між країнами, у середньому лише 17% технічних фахівців і 22% фахівців зі штучного інтелекту у всьому світі — жінки. На панелі саміту, присвяченій вирішенню цієї проблеми, Дора Палфі (Dora Palfi), співзасновниця та генеральна директорка компанії imagiLabs, поділилася: "Статистичні зміни тривають роками, перш ніж ми побачимо врівноважене гендерне співвідношення у цій галузі. Та незважаючи на це, ІКТ уже має неймовірно успішних представниць і лідерок галузі. Обговорення їхніх кейсів як зразків для наслідування може дати потужний поштовх до змін".

Huawei запустила серію ініціатив із просування гендерної рівності та збільшення кількості жінок, які беруть участь у створенні цифрового майбутнього. Компанія розпочала серію заходів "Жінки у технологіях" по всій Європі, аби допомогти жінкам бути почутими в технологічному секторі. У 2021 році Huawei офіційно запустила програму "Жінки-розробниці" (Huawei Women Developers), мета якої — надати розробницям можливість створювати провідні додатки та інструменти.

Навчальні програми вплинули на погляди студентів щодо сталості розвитку

Huawei завжди піклується про планету. Окрім забезпечення екологічно чистих технологій 5G і систем сонячної енергії, Huawei разом із європейськими партнерами працює над скороченням викидів вуглецю та досягненням вуглецевої нейтральності до 2050 року. На навчальних курсах з ІКТ молоді фахівці дізналися, як технології можуть зробити наш світ кращим.

Випускники програми "Вісім насінин для майбутнього" (Eight Seeds for the Future) вийшли на сцену для обговорення того, як дослідження вплинули на їхні погляди щодо сталості виробництва та що технології можуть зробити для майбутнього. Група висловила лише позитивні відгуки про програму "Насіння для майбутнього" та сподівалася отримувати підтримку від компаній ІКТ, таких як Huawei, щоб і надалі зберегти натхненний новаторський дух.

Нагадаємо, інноваційно-освітній проєкт Huawei для студентів і випускників вищих навчальних закладів, що вже шість років успішно реалізується у Україні, цьогоріч залучив до співпраці світових експертів з інформаційно-комунікаційних технологій, представників українських операторів мобільного зв’язку. Таким чином, програма розширює знання талановитої молоді у найбільш інноваційній сфері сучасної економіки.

У навчанні, яке тривало вісім днів у Києві, взяли участь 20 українських студентів із 14 вищих навчальних закладів.

Seeds for the Future — з 2008 року є флагманською програмою компанії, у рамках якої студенти ІКТ- та STEM-спеціальностей по всьому світу знайомляться з актуальними тенденціями галузі, особливостями технологій 4G та 5G, інтернету речей, хмарних рішень, штучного інтелекту та кібербезпеки.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини