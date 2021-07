Українські Новини

Результати нового дослідження підтверджують, що повний перехід на споживання продукту для нагрівання тютюну glo компанії "ВАТ" має аналогічний вплив на показники потенційної шкоди, що й відмова від куріння.

Отримані наукові дані свідчать про істотне зменшення показників потенційної шкоди за підсумками 6 місяців дослідження серед повнолітніх курців, які переходять виключно на споживання продукту glo, порівняно з повнолітніми курцями, які продовжують курити класичні сигарети.

Еталонний[i] показник підтверджує наукове обґрунтування потенціалу glo як продукту зі зниженим ризиком*

Перше в історії довготривале дослідження, що свідчить про стале зменшення впливу певних токсикантів та показників потенційної шкоди для здоров’я повнолітніх курців, які повністю переходять на споживання продукту glo.

Результати дослідження допомагають ВАТ створювати Краще МайбутнєTM завдяки зменшенню впливу її глобального бізнесу на здоров’я, заохочуючи повнолітніх курців, які б за інших умов продовжували курити, повністю переходити на споживання альтернативних продуктів зі зниженим ризиком*

ЛОНДОН, 1 липня 2021 року: За результатами нового дослідження, опублікованого першого липня у виданні "The Journal of Internal and Emergency Medicine" ["Журнал терапії та екстреної медицини"], було отримано перше реальне підтвердження того, що повнолітні особи, які перейшли від споживання класичних сигарет до споживання виключно флагманського продукту для нагрівання тютюну (ПНТ) glo від компанії "ВАТ", можуть суттєво зменшити ступніь своєї вразливості до певних токсикантів і показників потенційної шкоди, пов’язаної з певними захворюваннями, викликаними курінням, порівняно з продовженням куріння класичних сигарет.

Результати, які було отримано за підсумками перших 6 з 12 місяців дослідження, підтвердили, що повний перехід на споживання продукту glo призвів до статистично значущих змін у цілій низці "біомаркерів впливу" (БВ)** та показників потенційної шкоди, відомих як "біомаркери потенційної шкоди" (БПШ)**, порівняно з продовженням куріння класичних сигарет.

Для більшості оцінюваних біомаркерів зниження показників серед повнолітніх осіб, які користувалися продуктом glo, виявилось аналогічним зниженню, що спостерігалося серед учасників, які повністю відмовилися від куріння.

За результатами вимірювання рівнів токсикантів у повнолітніх користувачів продукту glo було виявлено:

істотне зменшення біомаркеру ризику захворювання на рак легенів;

істотне зменшення рівня лейкоцитів у крові – маркер запалення, що вказує на ризик розвитку серцевосудинних захворювань (ССЗ) та інших хвороб, пов’язаних вз курінням;

поліпшення рівня холестерину ЛПВЩ, пов’язане зі зниженим ризиком ССЗ;

поліпшення двох ключових показників здоров'я легень;

поліпшення ключового показника оксидативного стресу – процесу, пов’язаного з кількома захворюваннями, викликаними курінням, такими як ССЗ та гіпертензія.

Науковий директор Групи "ВАТ" Др. Девід О’Райлі [David O’Reilly]: "Це захоплюючі результати, оскільки вони дозволяють нам зрозуміти потенціал зниження ризику в результаті повного переходу на споживання продукту glo. Дослідження демонструє, що перехід повнолітніх курців на споживання продукту glo може зменшити вплив на їхнє здоров’я певних токсикантів, що зменшує ризик розвитку в них певних захворювань, пов’язаних із курінням.* Підтвердження істотного зменшення рівнів БПШ, що є до певної міри порівнянним із повною відмовою від куріння, є дуже обнадійливим, слугує додатковим науковим підтвердженням потенціалу продукту glo щодо зменшення шкоди й демонструє те, як він допомагає нам досягти нашої амбітної мети побудувати Краще МайбутнєTM шляхом зменшення впливу нашого бізнесу на здоров’я".

Про дослідження

Учасниками цього річного рандомізованого контрольованого дослідження були британські курці у віці від 23 до 55 років, що, загалом, мали хороший стан здоров’я, які або хотіли, або не хотіли відмовитися від куріння. Курців, які не мали наміру відмовитися від куріння, було розподілено вибірковим чином на групи, учасники яких або продовжували курити класичні сигарети, або переходили на споживання виключно продукту glo. Курцям, які повідомили про своє бажання відмовитися від куріння, було призначено нікотин-замісну терапію і надано доступ до консультанта з питань відмови від куріння. До дослідження також було включено групу учасників, які ніколи не курили, що виступали у якості контрольної групи, члени якої продовжували утримуватися від споживання будь-яких тютюнових виробів або нікотинових продуктів.

Це дослідження було розроблено з метою вивчення потенціалу продукту glo щодо зниження ризику за умов використання в реальних, а не лабораторних умовах. Єдиною інтрузивною процедурою було щомісячне відвідування клініки, під час якого здійснювався відбір зразків крові та сечі, а також проводилися інші вимірювання. Ці зразки було перевірено на "біомаркери впливу" (відносно певних токсикантів, що містяться в сигаретному димі) і "біомаркери потенційної шкоди". Крім того, для забезпечення відповідності групу, учасники якої споживали продукт glo, і групу, учасники якої вирішили відмовитися від куріння, було перевірено на біомаркер CEVal, за допомогою якого можна було встановити, чи курили вони останнім часом класичні сигарети.

Очікується, що подальші результати завершеного дослідження стануть доступними в кінці 2021 року і дадуть остаточну відповідь на питання, чи збережеться зменшений вплив токсикантів і біомаркерів потенційного впливу протягом періоду дослідження.

**

Біомаркер впливу Відповідний токсикант Канцероген Токсикант, що викликає респіраторні захворювання Токсикант, що викликає серцевосудинні захворювання Токсикант, що викликає захворювання репродуктивної системи NNN NNN Y 1-OHP Пірен Y NNAL NNK Y o-Tol о-толуідин Y 3-гідроксипропілметакрилат Акролеїн Y Y HMPMA Кротоновий альдегід Y 4-ABP 4-амінобіфеніл Y eCO Окис вуглецю Y HEMA Етиленоксид Y Y Y 2-AN 2-амінонафтален Y MHBMA 1,3-бутадієн Y Y Y S-PMA Бензол Y Y Y CEMA Акрилонітрил Y Y

Біомаркер потенційної шкоди Показник Асоціація HDL Ліпідний обмін CVD WBC Загальне запалення ССЗ, ХОЗЛ, онкологічні захворювання FEV1 Здоров'я легенів Респіраторне захворювання FeNO Бронходілатація/судинний тонус Респіраторне захворювання, ССЗ sICAM Ендотеліальна дисфункція ССЗ 11-dTx B2 Активація тромбоцитів/коагуляція ССЗ 8-epi-PGF2a Оксидативний стрес ССЗ, ХОЗЛ, онкологічні захворювання NNAL Вплив NNK Рак легенів

