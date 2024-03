Про це він написав у своєму Twitter (X).

"Ми перекрили постачання зброї, ми не спромоглися надати достатньо ППО, а тепер просимо українців бездіяльно спостерігати, як крилаті ракети падають на голови їхнім рідним", – зауважив Ландсбергіс.

Він додав, що "такі помилки задають перебіг всьому століттю" та не мають ніякого виправдання.

Свій допис Ландсбергіс доповнив фотографією наслідків сьогоднішнього удару російських окупантів по Дніпровській гідроелектростанції.

We choked the weapons supply, we failed to provide enough air defence, and now we ask Ukrianians to sit on their hands while cruise missiles land on their families. Such mistakes are setting the course of the entire century. And there is no justification for any of this. pic.twitter.com/ILreho4v1R