Всі хочуть відчувати вдома комфорт і затишок. Перегляд ідей на різних сервісах не завжди дає розуміння, як перенести такий самий затишок у свій дім. На допомогу можуть прийти практичні посібники з дизайну інтер'єру, які заповнять прогалини. Українські Новини підготували цікаву підбірку книг, щоб створити оселю своєї мрії.

Мистецтво затишку. Практичний посібник зі стилю та дизайну інтер'єру

Фріда Рамстедт

У цій книзі авторка та блогерка розкриває секрети успішного дизайну інтер'єру та стилю, щоб допомогти створити дім, який найкраще підходить для вашого простору, смаку та способу життя.

У рецензії на книгу дизайнерка інтер'єру Копистко Вероніка зазначила, що ця книга для людей, які починають робити ремонт і потребують стислих знань.

"У книзі подані стислі теоретичні знання стосовно проектування та декорування, навіть трохи історії архітектури. Також розповідається про термін "ергономіка", що це за звір, та з чим його їдять. Про те, як та скільки має бути освітлення в кімнаті, про пропорції та композицію. Книга дійсно біде корисною та допоможе вам розібратися в процесах планування, але попереджаю, що якщо вам буде цікава тема дизайну, то ця книга тільки 1% - вершечок айсбергу", - написала дизайнерка.

Посібник з меблювання. Практичний порадник з вибору комфортних меблів

Фріда Рамстедт



У книзі містяться основні правила вибору, розташування та догляду за меблями.

Дім хюґе

Мік Вікінг

Автор створив посібник із перетворення будинку чи офісу на простір безпеки, затишку й гармонії. Зокрема, у книзі йдеться про магію декору і тонкощі прикрашання оселі, а також чому вдома буває некомфортно і як це змінити.

Home: The Way We Live Now

Кейт Вотсон-Сміт



Авторка розповідає, як правильно використовувати простір, який у вас є, незалежно від того, чи це ваше власне житло, чи орендоване.