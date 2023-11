Про це Міністерство оборони Латвії повідомило в соціальній мережі X (раніше Twitter).

"Ще одна доставка з Латвії дісталася української землі. Пускові установки NASAMS зараз на місці", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що латвійська армія передала обладнання, необхідне для роботи пускових установок.

Крім того, було передано автомобілі підвищеної прохідності для персоналу NASAMS.

Зазначається, що частина додаткового обладнання для NASAMS була отримана від Норвегії.

🇱🇹🇺🇦One more delivery from Lithuania has reached Ukrainian soil. NASAMS missile launchers are now in place. @LTU_Army delivered it together with all neccessary equipment and SUV's for NASAMS crew. Gratitude to our ally 🇳🇴Norway for donating a part of the additional equipment. pic.twitter.com/pzvhMX4RQM