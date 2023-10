Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter (X).

Кулеба нагадав, що у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня від ракетного удару по магазину-кафе загинули щонайменш 52 осіб, серед яких дитина, а внаслідок ранкового удару РФ по Харкову 6 жовтня загинула ще одна дитина.

"Обидва ці звірства – доказ того, що глобальна підтримка України має зберегтися і збільшитися. Якщо послабити її, результатом буде тільки більше таких воєнних злочинів", – наголосив Дмитро Кулеба.

Russian terrorist strike on Hroza yesterday killed at least 52, including a kid. Its strike on Kharkiv today killed one more child. Both atrocities prove that global support for Ukraine must be sustained and increased. Weakening it would only result in more war crimes like this. pic.twitter.com/dJV0PbkQ3M