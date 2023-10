Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter (X).

Так, в огляді зазначається, що нове опитування російського державного Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчить про те, що влада успішно використовує позначення "іноземного агента" як інструмент для маніпулювання громадською думкою для підтримки антизахідного та провоєнного курсу держави.

Згідно з оприлюдненими 26 вересня цього року результатами опитування центру щодо ставлення росіян до осіб та організацій, зареєстрованих як "іноагенти", 61% опитаних вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про Росію.

Відомство нагадує, що Росія розширила законодавство про "іноземних агентів" після повномасштабного вторгнення в Україну.

Зауважується, що ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині Росії, дедалі важче артикулювати будь-яку точку зору, включно з інакомисленням щодо війни, яка відхиляється від офіційної лінії.

