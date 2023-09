Потік з 2,2 мільйона літрів вина спричинив "повінь" на вулицях містечка Сан-Луренку-ду-Байрр. Після вибуху резервуарів алкогольний напій полився вулицями міста, оскільки спиртзавод знаходиться на схилі. Вино затопило дорогу та прилеглі дороги, землю, потрапило щонайменше в один підвал.

"Компанія вже взяла на себе відповідальність за шкоду, яку вона могла завдати жителям, а муніципалітет стверджує, що запобіг, перш за все, тому, щоб вино потрапило в річку та спричинило екологічну катастрофу", - пише видання JN.

⚡️Red wine has "flooded" the streets in the Portuguese municipality of Anadia after two tanks exploded at a local winery, radio station Rádio Renascença reported. pic.twitter.com/VHLcadfLlp