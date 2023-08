Про це вона написала у Twitter.

За її словами, "цими кричущими порушеннями міжнародного права РФ продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі".

"Я рішуче засуджую продовження ударів Росії по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно із зерносховищами в українських портах Рені й Ізмаїлі", – написала Одобеску.

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.