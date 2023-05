Про це він написав у своєму Twitter.

"Прогноз погоди передбачає циклон, що рухається з Великої Британії у бік України, який принесе з собою Шторми. Через "Тінь Бурі" прорветься сонячне світло нашої свободи на нашу перемогу", – написав Резніков.

The weather forecast is predicting a cyclone moving from the UK towards Ukraine, bringing with it Storms.

It is through the Shadow of the Storm that the sunshine of our liberty will break through and shed light on our Victory.