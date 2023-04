Глава Альянсу вшанував пам'ять загиблих українських воїнів на Михайлівській площі у центрі Києва.

Також після цього Столтенберг проведе переговори із президентом Володимиром Зеленським.

Поки що немає офіційного підтвердження візиту Столтенберга. Його не анонсували, вочевидь, із міркувань безпеки.

Візит Столтенберга відбувся напередодні засідання міністрів оборони країн-партнерів щодо військової допомоги у форматі "Рамштайн".

Ймовірно, до української столиці, як і більшість іноземних політиків, Столтенберг дістався за допомогою потягу "Укрзалізниці".

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305