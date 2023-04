АТ "Миколаївобленерго" протягом останнього місяця отримало 16 гуманітарних вантажів обладнання та матеріалів загальною вагою 169,7 тон від міжнародних партнерів та українських волонтерів. Про це повідомив заступник керівника офісу Президента Олексій Кулеба під час онлайн брифінгу з нагоди прийому-передачі останньої партії обладнання. За словами Кулеби воно зіграє ключову роль у відновленні якісного і стабільного електроживлення регіону, що майже 9 місяців перебував під щоденними обстрілами з РСЗВ, а деякі райони були тимчасово окуповані агресором.

169,7 тон трансформаторів, генераторів, автоматичних вимикачів, трансформаторної оливи, кабелю, інструментів та спецодягу було на протязі останнього місяця доправлено до АТ "Миколаївобленерго" Таку цифру озвучив на он-лайн брифінгу заступник керівника офісу Президента Олексій Кулеба. За його словами енергетична інфраструктура Миколаївщини, як і сусідньої Херсонщини найбільш постраждали під час агресії рф. "Майже 9 місяців щоденних обстрілів з "Градів", постійні ракетні атаки, вщент зруйнували електромережі регіону. А в звільнених в листопаді минулого року окупованих громадах від електрообладнання та ліній електропередач майже нічого не лишилося", - зазначив Кулеба. За його словами наразі допомога, організована благодійниками частково вирішить проблему відновленні якісного і стабільного електроживлення регіону.

Більша частина обладнання була зібрана зусиллями Міністерства енергетики України, зокрема спеціально створеною минулого року робочою групою з питань організації гуманітарної допомоги. Серед країн-донорів, які передали гуманітарну допомогу миколаївським енергетикам, зазначені Литва, Німеччина, Швеція, Франція та Азербайджан, за що Миколаївщина їм дуже вдячна", - підкреслив Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Значна частина енергетичного гуманітарного вантажу була надана українським Благодійним фондом "Help for Ukraine". Як повідомив віце-президент Благодійного фонду Вілен Фаталов, зібрати таку кількість вкрай необхідного обладнання вдалося за допомогою партнерів у Німеччині - Петри Шуле Ритер і Вадима Денисенко з БФ "Stand with Ukraine", а також Пітера Хоффмана і Харальд Бургиньон з машинобудівного заводу AllgäuNetz. Вілен Фаталов підкреслив, організація логістики була здійснена за сприяння Олексія Кулеби та амбасадора БФ "Help for Ukraine" Євгена Кошового. В транспортуванні допомагала компанія "ТрансПеЛе" в особі співвласниці Марини Пекерман.

"69 силових трансформаторів та трансформаторів напруги, майже 9 кілометрів кабелю, близько 30 мобільних генераторів, десятки кабельних муфт, сотня одиниць ручного інструменту, спец обладнання для ремонту ЛЕП, більше 60 кубометрів трансформаторної олії, сотні комплектів різноманітного спецодягу – все це, безумовно, зробить можливим проведення ефективних робіт з відновлення постраждалих електромереж, і ми дуже вдячні і міжнародним донорам, і Міністерству енергетики України, і фонду "Help for Ukraine", і Олексію Кулебі за надану допомогу, - констатував В.о. Генерального директора "Миколаївобленерго" Вадим Данилків. За словами очільника підприємства за час від початку агресії рф, підприємству було завдано збитків на понад 1 млрд грн.