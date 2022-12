Відповідне відео опублікував глава організації Bellingcat Христо Грозєв.

На відео стоять двоє бойовиків ПВК "Вагнер" поруч з артилерійським знаряддям.

"Начальнику Генерального штабу... Ти пі*ор і чорт їб*нний... Нам нічим воювати, у нас немає снарядів. Там хлопці гинуть за нас, а ми тут сидимо, бл*ть, не допомагаємо. Нам потрібні снаряди, ми хочемо роз*ебати всіх. Ми тут під Бахмутом проти всієї української армії воюємо. Де ти? Допоможи нам, нарешті", — сказав один із вагнерівців.

Грозєв, коментуючи це відео, зазначив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "йому нема чого сказати" з приводу цього відео.

Грозєв вважає, що в такий спосіб Пригожин схвалив нападки своїх бойовиків на Герасимова та Генеральний штаб ЗС РФ.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".

Prigozhin says he has "nothing to say about this video", essentially endorsing the attack on Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ