Про це повідомляє Associated Press.

Правопорушниками виявилися близько 150 молодих людей, які підпалювали сміттєві баки, розбивали міську техніку та приватні автомобілі. Поліція застосовувала проти них водомети та сльозогінний газ. Один район було закрито для руху.

Проте збірна Марокко, незважаючи на незарахований гол, сенсаційно перемогла збірну Бельгії з рахунком (2:0). Це стало новим приводом для заворушень.

Молоді люди атакували машини, що проїжджали, а одну з припаркованих поруч просто спалили. У поліцію, яка спробувала розігнати натовп, полетіло каміння.

"Я рішуче засуджую події сьогодні вдень. Поліція вже рішуче втрутилася. Тому раджу вболівальникам не приходити до центру міста. Поліцейські використовують усі засоби для охорони громадського порядку. Я наказав копам затримати порушників порядку", – написав у Twitter бургомістр Брюсселя Філіп Клоз.

#Morocco fans smashing up cities in Belgium because they WON a #QuatarWorldCup2022 match. Imagine if they’d lost. No respect for us, our ancestors or our history 😡 #brussels #belgium #BelgiumVsMorocco #antwerp #Antwerpen #bruxelles pic.twitter.com/2Fh1N1M4No