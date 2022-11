Про це він написав у Twitter.

"Взяв участь у Радіодиктанті до Дня української мови та писемності. Захоплююся тим, що ця традиція процвітає навіть у вкрай складних умовах. Це ще одна ознака неймовірної стійкості України, ще одна річ, якій ми можемо навчитися у вас. Українська мова єднає і надихає!", - написав Маасікас.

Took part in the Radio Dictation to mark the Day of Ukrainian Language and Writing. Impressed that this tradition flourishes even in such difficult conditions – another sign of Ukraine’s incredible resilience. The Ukrainian language unites and inspires! pic.twitter.com/SuKQycrNWm