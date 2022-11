Про це повідомляє американський провайдер медійних послуг Netflix у соціальній мережі Twitter.

"Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ (Україна), щоб взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу Мій наступний гість не потребує представлення. Прем'єра окремого спеціального фільму відбудеться пізніше цього року", – зазначили у компанії Netflix.

У компанії додали, що прем'єра шоу має відбутися у 2022 році.

David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.



The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT