Твіт Ілона Маска щодо мирного врегулювання війни в Україні шляхом нового "референдуму" на окупованих територіях, але під наглядом ООН, обурив українців в соціальних мережах. Перші особи країни теж розкритикували американського мільярдера.

Українські Новини зібрали найбільш гострі реакції в соціальних мережах.

Президент України Володимир Зеленський запропонував обрати, який Ілон Маск більше подобається українцям: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримую Росію.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що словом "мир" не можна прикривати військові злочини Росії.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій"", — написав він.

Those who propose Ukraine to give up on its people and land — presumably not to hurt Putin’s bruised ego or to save Ukraine from suffering — must stop using word “peace” as an euphemism to “let Russians murder and rape thousands more innocent Ukrainians, and grab more land”. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2022

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк теж запропонував голосування і написав, що у нього є краща пропозиція щодо мирного врегулювання:

Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом;

Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.

Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу.

.@elonmusk there is a better peace plan.

1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Він вступив в діалог з Маском і намагався пояснити, що "референдуми" під дулами автоматів нелегітимні. Проте мільярдер запропонував долучити незалежних спостерігачів і у якості прикладу назвав Косово.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця написав, що тепер звертатиметься до Маска по будь-яке питання.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

"Наступного разу, коли мені потрібен сантехнік, я зателефоную Ілону Маску. Він не займається сантехнікою?! Тоді в чому справа, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік краще, ніж думки Маска про незаконно окуповані території іноземної держави", — написав він.

Інші користувачі у соціальних мережах не приховували свого обурення.

Наприклад, Сергій Притула написав, що пропозиції Маска щодо України схожі на Путінські. А письменниця Оксана Забужко коротко зазначила, що бізнесмен не правий.

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск на тлі обвалу акцій своєї компанії Tesla написав твіт, в якому пропонував провести на анексованих територіях ще один "референдум", але під наглядом ООН, передати Крим Росії та надати Україні нейтральний статус. Пояснюючи свою думку, він зазначив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Пізніше він написав, що Росія більш ніж втричі більша за Україну, тому зможе мобілізувати більше військових.