Про це повідомляє CNN.

Трагедія сталася на стадіоні в місті Маланзі у Східній Яві після матчу двох команд Persebaya Surabaya та Arema FC, яка зазнала поразки. Вболівальники команди, що програла, кинулися на поле.

Поліція застосувала сльозогінний газ, викликавши тисняву, що призвела до випадків ядухи.

"По-перше, стався бунт. Це стало анархічним. Вони (вболівальники – ред.) почали нападати на офіцерів, ушкоджували машини", - сказав начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта.

Внаслідок заворушень загинули 129 людей, серед яких двоє поліцейських. Також 180 людей отримали поранення.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ