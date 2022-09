Про це він написав у своєму Twitter, передають Українськi Новини.

"Цього тижня був радий відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова в Києві для обговорення збільшення військової допомоги Україні", - написав він.

Воллес наголосив, що Британія продовжить підтримувати Україну у наступному році й надалі.

"Наша підтримка їхньої (України) боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься у 2023 році та надалі!", - підкреслив міністр.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! 🇺🇦 🇬🇧