Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Twitter.

"Путін своєю злочинною війною прирікає Росію на злидні, замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам перестати марширувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити питання", - написав він.

Yesterday alone, Russia attacked Ukraine with missiles worth of $100 million. Putin consigns Russia to poverty with his criminal war, instead of investing in its future. Isn’t it time for Russians to stop marching with portraits of their corrupt leader and start asking questions?