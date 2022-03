Про це Уоллес сказав у середу британським парламентарям, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Життєво важливо... щоб Україна зберегла свою здатність літати та пригнічувати російську повітряну атаку", - сказав Уоллес законодавцям.

"У відповідь на запити України уряд прийняв рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів STARStreak. Ми вважаємо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", - сказав Воллес.

NEW - #UK’s @BWallaceMP announces that Star Streak anti-aircraft systems will soon be provided to #Ukraine️. pic.twitter.com/lVROG2zhNt