Ухвалення законопроекту №5322, рекомендованого Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ до голосування, є ризикованим кроком, внаслідок якого Україна може залишитися з непрацюючим законом, а інтеграція української об'єднаної системи з європейською ENTSO-E буде відкладена. Таку думку висловили учасники ток-шоу Energy Freedom, обговорюючи першочергові кроки імплементації REMIT.

На початку 2022 року Парламент має ухвалити відповідний закон, підтримавши або так звану в галузевих колах повну версію необхідних заходів (законопроект №5322, автор народний депутат Андрій Герус), або – полегшену версію (законопроект №4503 народного депутата Людмили Буймістер).

"Швидко запустити в Україні систему, яка в Європі будувалася 10 років, нереально", – упевнена експерт Олена Антонова, екс-член НКРЕКП, до якої було застосовано ротацію.

Реалізація такого надскладного підходу потребує часу та ресурсів, додала вона. Йдеться про комплекс з організації передачі учасниками оптового ринку даних – ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), початкові вкладення в запуск якого склали 5 млн. євро, наступна фінансова підтримка – 1 млн. євро щорічно.

Ухвалення закону експерт бачить лише першим кроком, який дозволить виконати зобов'язання України за угодою про заснування Енергетичного співтовариства, на порушення пунктів якої нещодавно співтовариство вказало Україні, та прискорити інтеграцію з ENTSO-E.

Більшість учасників дискусії визнали, що між першим та другим читанням, коли до законопроекту можуть бути внесені доопрацювання, доступ до участі у цьому процесі мають безперешкодно отримати учасники ринку. Віктор Качуренко, юридичний радник Асоціації постачальників енергоресурсів, зазначив, що Асоціація аналізувала усі подані до Верховної Ради законопроекти, та має напрацювання, які планує подати як пропозиції правок.

Коригування вимагає безпрецедентного розміру штрафів, передбачених законопроектом №5322 – 5-10 млрд грн. Наприклад, один із найбільших штрафів, застосованих за порушення норм REMIT за останній час становив 42 млн євро у Великій Британії.

"Розмір штрафних санкцій має корелюватися з доходом учасника ринку. Наприклад, як у антимонопольному праві – до 5% від річного доходу", – зазначив експерт Асоціації постачальників енергоресурсів.

"Щоб REMIT не перетворився на каральний інструмент, з початку 2022 року необхідно насамперед розробити документ, який регулює порядок взаємодії АМКУ та НКРЕКП", – вважає народний депутат Людмила Буймістер.

Віктор Качуренко зазначив, що частина понять, присутніх у REMIT, вже відображена в українському законодавстві (зокрема, у Законі України "Про організовані товарні ринки"), водночас значна частина понять REMIT (Імплементуючий Регламент №1348) не має офіційних ухвал в українському законодавстві (наприклад, фундаментальні дані, стандартні або нестандартні контракти).

"Розподіл повноважень двох головних регулюючих органів має бути ретельно опрацьований, оскільки Конституція України виключає подвійну відповідальність за одне й те саме правопорушення", – наголосив експерт Асоціації.

Нагадаємо, REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), ухвалений у Європі в 2011 р., – регламент для підвищення прозорості та стабільності європейських енергетичних ринків та запобігання маніпуляціям.

