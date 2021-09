На календарі вересень змінив серпень. І якщо багато хто з сумом переживає закінчення літа, то кіномани або просто любителі сходити в кінотеатр радіють, адже в новому місяці українців чекає вихід понад 30 кінострічок. Українські Новини розповідають про найкращі кінопрем'єри місяця.

Традиційно, прем'єри кіноновинок відбуваються щотижня у четвер. Тому для зручності читачів, перелік очікуваних кінострічок буде поділено на чотири групи.

2 вересня:

Шан-Чі та легенда про десять кілець

Фільм є частиною Четвертої фази Кінематографічного всесвіту Marvel. Зйомки фільму почалися ще в лютому 2020 року, проте через кілька місяців їх призупинили через пандемію коронавірусу.

Сюжет фільму розповість про пригоди китайського майстра бойових мистецтв Шан-Чі, якому доведеться протистояти лиходієві "Мандарину" і підконтрольної йому терористичної організації "Десять кілець".

Країна: США, Австралія

Жанри: бойовик, пригоди, фантастика, фентезі

Режисер: Дестін Креттон

Тривалість: 2 год 12 хв

Та, що біжить лабіринтом 18+ (Meander)

Картина розповість про дівчину, яка після дорожньої аварії приходить до тями в величезному лабіринті. Вона зустрічає інших незнайомців і разом вони змушені взяти участь в смертельній грі - кожні 7 хвилин секції лабіринту закриваються, і ті, хто не встиг втекти, залишаються там назавжди.

Єдиний шанс врятуватися - рухатися вперед і ні в якому разі не зупинятися.

Країна: Франція

Жанри: драма, жахи, фантастика

Режисер: Матьє Турі

Тривалість: 1 год 27 хв

Пекельне Пекло (Bloody Hell)

Сюжет фільму покаже історію колишнього військового Рекса. В один прекрасний день він зайшов у банк, однак після цього в нього відразу ж вдираються грабіжники. Головний герой забирає у них зброю і розстрілює злочинців, проте в ході перестрілки він випадково вбиває робітницю банку.

Через 8 років він виходить з в'язниці, але багато хто все ще вважають його лиходієм. Тоді Рекс переїжджає до Фінляндії, але опиняється в полоні ще більш дивної сімейки.

Країна: США, Австралія

Жанри: жахи, комедія, детектив

Режисер: Алістер Грірсон

Тривалість: 1 год 33 хв

Зле 18+ (Malignant)

У центрі сюжету чоловік, який зіткнувся з онкологічним захворюванням. Але життя підносить йому ще один "сюрприз" - разом з раковою пухлиною він отримує надприродні здібності. Саме так починається його занурення в кошмар.

Країна: США

Жанри: трилер, жахи

Режисер: Джеймс Ван

Тривалість: 1 год 51 хв

Коаті. Серце джунглів (Koati)

Три неймовірних герої відправляються в пригоду, щоб перешкодити злобній змії Заїну знищити їх батьківщину в тропічних лісах. По дорозі вони зрозуміють, що героєм може стати кожен, а не тільки той, хто народився з сильними м'язами і міцними кігтями.

Країна: Мексика

Жанри: сімейне кіно, пригоди

Режисер: Родріго Перес-Кастро

Тривалість: 2 год

9 вересня:

Чужа земля (The Colony)

Далеке майбутнє ... Група астронавтів повертається на покинуту Землю з раніше колонізованої планети Кеплер-209. Їх місія дізнатися, чи збереглася на планеті життя після апокаліпсису. В результаті аварії виживає лише одна дівчина. На вмираючій планеті вона зустрічає ворогуючих за ресурси людей, що живуть на затопленій поверхні. Саме на її плечі лягає тягар застосування рішення, від якого залежить доля решти тих, що вижили.

Країна: Німеччина, Швейцарія

Жанр: трилер, фантастика

Режисер: Тім Фельбаум

Тривалість: 1 год 44 хв

Мафія: Смертельна гра (The Birthday Cake)

Джованні запрошений на вечерю до дядька Анджело, босові Бруклінської мафії. Вся "родина" щорічно збирається в цей день, щоб вшанувати пам'ять батька Джованні, убитого 10 років тому. Але в цей раз Джо починає підозрювати, що він залучений в смертельну гру на виживання, яку затіяли клани мафіозі.

Країна: США

Жанри: трилер, кримінал

Режисер: Джиммі Джаннопулос

Тривалість: 1 год 33 хв

Навколо Світу за 80 днів (Around the World)

Мудрий Паспарту завжди мріяв про подорожі, і тут на його шляху зустрічається безрозсудний Филеас, разом з яким вони провернуть божевільну авантюру. А саме обігнуть земну кулю за 80 днів. Це здається практично неможливим, але в той же час повним дивних зустрічей і пригод.

Країна: Франція, Бельгія

Жанри: анімація, пригоди, сімейний фільм

Режисер: Самуель Турно

Тривалість: 1 год 22 хв

Стілвотер (Stillwater)

Нафтовик Білл Бейкер вирушає до Франції. Він хоче захистити дочку і витягнути її з в'язниці, проте незнання мови і особливості місцевих законів збивають його з пантелику. Не сприймають чужака і люди на вулицях, які могли б допомогти встановити правду. Єдина людина, яка його розуміє - Вірджіні, нерозлучна зі своєю 8-річною дочкою.

Країна: США

Жанри: кримінал, драма, трилер

Режисер: Том МакКарті

Тривалість: 2 год

16 вересня:

Гунда

Ми ділимо нашу планету з мільярдами інших тварин. Через зустрічі зі свиноматкою Гунда, двома коровами і куркою ми можемо задуматися про вроджену цінності життя і таємниці всієї тваринної свідомості, в тому числі і нашої власної.

Країна: США, Норвегія

Жанри: фільми про тварин, документальний

Режисер: Віктор Косаківський

Тривалість: 1 год 33 хв

Холодний розрахунок (The Card Counter)

До колишнього військовому, а нині майстерного гравця в карти, Вільяму Телля, звертається давній знайомий Сірк. У своїх діях він керується тільки жагою помсти. Він прагне завдати шкоди майору Джону Гордо, древньому спільного знайомого. Сірк сліпий в своєму бажанні, і Телль намагається втихомирити його пориви. Однак, повністю уникнути участі в тому, що задумав хлопець, не вийде.

Країна: США

Жанри: трилер, бойовик, драма

Режисер: Пол Шредер

Тривалість: 1 год 49 хв

23 вересня

Мама: повернення з темряви (The Unlit)

Після смерті матері Клер повертається в своє рідне місто і виявляє, що воно у владі страху. Тут відбуваються незрозумілі містичні події та жителі тікають з нього. Клер вирішується викликати дух своєї померлої матері, щоб розібратися з усім цим.

Країна: Австралія

Жанри: жахи

Режисер: Кейт Уітбред

Тривалість: 1 год 18 хв

У пастці (Till Death)

Головна героїня фільму виявляється прикутою наручниками до тіла свого мертвого чоловіка, а тим часом за її головою йдуть два найманих убивці ...

Країна: США

Жанри: трилер, жахи

Режисер: С.К. Дейл

Тривалість: 1 год 28 хв

Усі святі Ньюарка (The Many Saints of Newark)

Фільм-приквел знаменитого серіалу "Клан Сопрано" розгортається в епоху заворушень в Ньюарку в липні 1967 року, коли шалений і криваве зіткнення афроамериканців і італійців стало смертельним і поширилося на всі угруповання гангстерів міста.

Країна: США

Жанри: драма, кримінал, історичний фільм

Режисер: Алан Тейлор

Тривалість: 2 год

Крик. Криваве освячення (Initiation)

Коли в Університеті Уайтон вбивають зоряного атлета, громадськість тут же дізнається несподівані подробиці з життя студентів, а також їх секретні способи комунікації. Одним з них є коментар, який містить лише один знак - знак. І він є абсолютно не тим, чим здається.

Країна: США

Жанри: детектив, жахи, трилер

Режисер: Джон Берардо

Тривалість: 1 год 36 хв

30 вересня:

007 Не час помирати (No Time to Die)

Агент 007 Джеймс Бонд заслужив на відпочинок від оперативної служби суперагента. На жаль, його спокій був перерваний - старий друг з ЦРУ Фелікс Лайтер приїхав на Ямайку, щоб попросити Бонда про послугу. Потрібно врятувати викраденого вченого - звучить досить просто для суперагента, але все виявилося набагато складніше, ніж здавалося на перший погляд ...

Країна: США, Велика Британія

Жанри: бойовик, пригоди, трилер

Режисер: Кері Фукунага

Тривалість: 2 год 43 хв

Остання з нас (Gaia)

Доглядачка дикого лісу раптово виявляє двох самітників, які ведуть себе ніби, живуть в постапокаліптичному світі. Спочатку героїня думає, що це лише власна філософія хлопчика і його батька, які піклуються про природу, але вночі на них нападають монстри, і ситуація змінюється.

Країна: Південно-Африканська Республіка

Жанри: драма, фентезі, жахи

Режисер: Яко Баувер

Тривалість: 1 год 33 хв

Режим героя (Hero Mode)

Велика компанія, що займається розробками комп'ютерних ігор, стикається з проблемою. Їх нове творіння не проходить всі етапи перевірок, оскільки в ньому виявляється величезна кількість багів. А масштабна презентація повинна відбутися вже через місяць. Кейт дуже засмучена таким станом справ, оскільки на кону стоїть не тільки репутація компанії, але і її робоче місце. Вона вирішує долучити до справи свого сина. Трой є звичайним підлітком, котре переживає непростий період дорослішання. Але він вже не раз демонстрував свій талант. Чи зможе хлопець вирішити проблему, з якою не впоралася ціла група дорослих професіоналів ...

Країна: США

Жанри: комедія, сімейне кіно

Режисер: А. Дж. Теслер

Тривалість: 1 год 28 хв

Війна Фараона (Hamlet Pheroun)

Ватажок найманців на прізвисько Фараон збирає старих бойових товаришів, щоб разом звільнити свого сина, якого утримує в полоні банда головорізів.

Країна: Єгипет

Жанри: бойовик, пригоди, трилер

Режисер: Рауф Абдель Азазе

Тривалість: 1 год 50 хв

Мулан: Нова легенда (Kung Fu Mulan)

Черговий погляд на відому китайську легенду про войовницю Мулан. Дівчина відправляється на війну під виглядом чоловіка замість свого батька. Вона стає найспритнішим бійцем армії, і тоді перед нею відкривається велика можливість - відправитися на місію, яка зробить її істинною героїнею.

Країна: Китай

Жанри: анімація, сімейне кіно

Режисер: Лео Ляо

Тривалість: 1 год 49 хв

