Новий онлайн-калькулятор здатний просто і швидко передбачити, скільки людині похилого віку залишилося жити. Також він дозволить розрахувати, якої допомоги потребує людина.

Як пише Naked Science, більшість літніх людей в країнах з високим рівнем доходу помирають в основному від раку, хвороб серця та інсульту. Інші головні причини смерті, такі як деменція і хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, самі по собі теж мають ознаки і симптоми, загальні для людей похилого віку, і призводять до погіршення фізичних і когнітивних функцій, а також підвищеної потреби в допомозі.

Але, попри часто передбачуваний характер летальних випадків, багатьом жителям розвинених держав не надають якісної підтримки вдома. А для тих, хто отримує паліативну допомогу в кінці життя, вона буває занадто запізнілою.

Змінити ситуацію на краще запропонували автори нової роботи - співробітники Дослідницького інституту Брюєра, Університету Оттави і Університету Макмастера (Канада), які створили модель для прогнозування ризику смертності літніх. Подробиці опубліковані в журналі CMAJ.

"Калькулятор смерті" під назвою RESPECT (The Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool) розробили на основі даних більш ніж 491 тисячі людей старше 50 років, які отримували догляд вдома з 2007 по 2013 рік. Він має на увазі заповнення анкети з 15 питань і доступний за посиланням. Середній вік респондентів становив 79,7 року, 65 відсотків були жінками.

"Використовуючи похідну когорту, в яку увійшли дорослі, які проживають в Онтаріо, ми створили модель ризику смертності. Первинним результатом була летальність через шість місяців після оцінки. За допомогою регресії пропорційних ризиків з надійними стандартними помилками вдалося враховувати кластеризації окремо. Потім ми перевірили наш алгоритм для другої когорти учасників дослідження, яким надавали допомогу вдома з 1 січня по 31 грудня 2013 року. Щоб оцінити ризик смерті через пів року, а також для калібрування інструменту, ми використовували криві виживання Каплана - Мейєра (по осі ординат відкладають ймовірність настання подій, а по осі абсцис - час. - Прим. ред.)", - розповіли вчені. В результаті для першої когорти вдалося передбачити 122 823 смертельних результати протягом шести місяців, для другої - 20 015.

Судячи з опитувальника RESPECT, найчастіше учасники дослідження страждали на гіпертонію (60,8 відсотка), на ішемічну хворобу серця (26,8 відсотка) і хворобою Альцгеймера або іншими видами деменції (23,5 відсотка). Понад 78 відсотків людей заявили, що їм потрібна допомога при виконанні звичайних справ по дому, таких як приготування їжі і використання телефону. Водночас 55 відсотків вважають, що можуть самостійно користуватися туалетом або душем або приймати їжу.

"У міру того, як людина наближається до смерті, баланс зміщується від лікувальної допомоги як основної мети до догляду, який підвищує якість життя, що залишилося людини. Наш "калькулятор" дозволяє сім'ям та їх близьким планувати: наприклад, коли взяти відгул з роботи, щоб побути з батьками, або вирішити, коли поїхати в останню відпустку разом", - пояснили автори розробки.

Проте фахівець з біоетики з Університету Торонто Керрі Боуман заявив, що впровадження такого моделювання в систему охорони здоров'я може стати "етичним мінним полем". За його словами, хоча у RESPECT є деякі переваги, такі як попереднє планування догляду, залишається багато питань: наприклад, як подібні прогнози позначаться на стані самої людини і чи здатна вона давати згоду на отримання цієї інформації.

"Використання подібного інструменту без належної обачності і ретельного аналізу - не найбільш розумний вчинок. Ще до пандемії, і особливо під час неї, ми дізналися, що існують величезні упередження в області охорони здоров'я, в питаннях доступу і розподілу допомоги людям вразливим, які належать до національних меншин або нижчих соціально-економічних класів. <...> На мою думку, це ставить віз перед конем", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, вчені з'ясували, чому нові штами коронавірусу більш заразні.

Тим часом понад третині українці, яким виповнилося 25, загрожу інсульт.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини