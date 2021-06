Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") розмістило єврооблігації на 700 млн доларів.

Про це в соціальній мережі Facebook написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передають Українські Новини.

"Вперше в Україні під державні гарантії Укравтодор випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі. Серія бондів "Велике будівництво" отримала історично низьку ставку у порівнянні з попередніми українськими суверенними розміщеннями в доларах США. Під час розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2, 4 млрд доларів, що більш ніж у три рази перевищило запланований обсяг випуску, а тому продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердило довіру до України як держави і до великих інфраструктурних проєктів зокрема", - написав він.

За словами Кубракова, завдяки цій транзакції для поновлення дорожньої інфраструктури розміщено 700 млн доларів під 6,25% на термін 7 років.

При цьому організаторами випуску єврооблігацій стали спільні букраннери і спільні лідменеджери J.P. Morgan і Dragon Capital, коменеджером - Укрексімбанк.

Юридичні радники: White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko.

Фіскальний агент: The Bank of New York Mellon.

Рейтингове агентство: S & P Global Ratings Europe Limited.

Як повідомляли Українські Новини, 23 компанії, що входять до Державного агентства автомобільних доріг, скоротили чистий збиток в 16,3 раза до 116,5 млн гривень у 2020 році в порівнянні з 2019 роком.

Раніше Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") домовилося з компанією White & Case (Великобританія) про юридичний супровід залучення 20-40 млрд гривень боргового фінансування за 1,8 млн доларів.

