У четвер, 20 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2021. Українські Новини розкажуть, коли і де можна подивитися один з найпопулярніших у світі конкурсів і виступи яких країн можна подивитися сьогодні.

На офіційному сайті конкурсу для кожної країни вказана активне посилання на ресурс, який буде транслювати виступи в прямому ефірі. По телевізору Євробачення покажуть UΛ: Перший і СТБ. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Коментувати свято музики на UΛ: Перший буде Тимур Мірошниченко, на СТБ відповідальна місія дісталася Сергію Притулі.

У другому півфіналі виступлять 17 учасників в такому порядку :

Сан-Марино: Senhit – "Adrenalina"

Естонія: Uku Suviste - "The Lucky One"

Чехія: Benny Cristo – "omaga"

Греція: Stefania – "Last Dance"

Австрія: Vincent Bueno – "Amen"

Польща: RAFAŁ - "The Ride"

Молдова: Natalia Gordienko – "Sugar"

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – "10 Years"

Сербія: Hurricane – "Loco Loco"

Грузія: Tornike Kipiani – "You"

Албанія: Anxhela Peristeri – "Karma"

Португалія: The Black Mamba – "Love Is On My Side"

Болгарія: Victoria – "Growing Up Is Getting Old"

Латвія: Samanta Tina – "The Moon is Rising"

Швейцарія: Gjon's - "Tears Tout l'Univers"

Данія: Fyr & Flamme – "Øve Os På Hinanden"

10 переможців першого відбіркового дня і 10 переможців другого боротимуться за перемогу з представником Нідерландів і країн-засновниць Євробачення, які автоматично потрапляють до фіналу. Це Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія і Іспанія. Грандіозний Гранд-фінал пройде 22 травня.

Раніше Українські Новини розповідали про учасників першого півфіналу. Конкурсанти представили свої номери і порядок виступів.

Також ми повідомляли про прогнози букмекерів. Україна має всі шанси стати одним з головних відкриттів конкурсу.

Тим часом на Євробаченні-2021 будуть діяти суворі карантинні обмеження.

