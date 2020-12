Кіновидання IndieWire вже назвало двадцять найкращих фільмів 2020 року, попри те, що грудні на великі екрани грудні на великі екрани виходить ще ціла низка нових цікавих фільмів .

20. She Dies Tomorrow/"Вона помре завтра"



19. Dick Johnson Is Dead / "Дік Джонсон мертвий"

18. The Vast of Night / "Безмежна ніч"

17. Мангр

16. Майор

15. Манк / "Манк"

14. Soul/ "Душа"

13. Звук металу

12. The Assistant / "Асистентка"

11. Кривавий ніс, порожні кишені



10. Бакурау

9. Borat Subsequent Moviefilm/"Борат 2"

8. The Mole Agent

7. Підйом



6. Time/"Час"

5. Never Rarely Sometimes Always / "Ніколи, Рідко, Іноді, Завжди"

4. Nomadland / "Земля кочівників"

3. Колективний

2. Lovers Rock

1. First Cow / "Перша корова"

Як повідомляли Українскі Новини, Warner Bros. випустить все прем'єри 2021 року в кінотеатрах і на HBO. Всі картини будуть доступні на HBO Max протягом місяця, після чого їх тимчасово приберуть з бібліотеки.

Крім того, на Netflix за перший місяць після прем'єри серіал "Хід королеви" ("Ферзевий гамбіт") встановив рекорд за кількістю переглядів.

