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16 жовтня 2020, пʼятниця, 22:00 3
Медицина 2020-10-16T22:30:01+03:00
Українські Новини
У Київській області зайнято понад 50% ліжок для хворих COVID-19

У Київській області зайнято понад 50% ліжок для хворих COVID-19

Елена Новикова
Київська область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, лікування коронавірусу, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ
Лікарня. Фото: Facebook/МОЗ

Київська область збільшила кількість госпітальних баз для хворих на коронавірус на 1 до 17, кількість ліжок становить 1 581, при цьому завантаженість ліжок становить 54%.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Ми продовжуємо забезпечувати госпітальні бази всім необхідним. В черговий раз збільшили кількість точок доступу до кисню. Якщо на початку їх було 57, зараз кількість зросла до 775. Це особливо актуально, оскільки на Київщині щодня збільшується кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. На сьогодні маємо 598 таких хворих. З них 13 перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів", - сказала директор департаменту охорони здоров'я Київської обладміністрації Олена Єфименко.

Зазначається, що протягом двох останніх тижнів у регіоні спостерігається зростання кількості виїздів бригад швидкої допомоги до пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього з 60 до 109 на добу.

Станом на 13 жовтня 16 госпітальних баз на 1 461 ліжко для хворих на коронавірус були завантажені на 56,7%.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня Васильків і Бориспільський район Київської області включені в "червону зону" епідемічної небезпеки з 19 жовтня, в зв'язку з цим вони обмежують торгівлю.

Раніше повідомлялося про те, що 95,5% шкіл в Київській області станом на п'ятницю, 16 жовтня, пішли на осінні канікули.

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