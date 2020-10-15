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15 жовтня 2020, четвер, 23:24 6
Економіка 2020-10-16T00:30:02+03:00
Українські Новини
У січні-серпні негативне сальдо зовнішньої торгівлі покращилося на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн

У січні-серпні негативне сальдо зовнішньої торгівлі покращилося на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн

Константин Долгий
сальдо зовнішньої торгівлі, економіка України, Економіка, Експорт, імпорт
Імпорт та експорт. Фото: for-ua.com
Імпорт та експорт. Фото: for-ua.com

У січні-серпні 2020 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 398,7 млн доларів у той час, як Україна ввела спеціальне мито на імпорт палива і газу з Російської Федерації. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-серпня негативне сальдо торгівлі товарами покращилося на 3 516,6 млн доларів у порівнянні з січнем-серпнем 2019 року (січень-серпень 2019 року негативне сальдо склало 5 915,3 млн доларів).

Експорт товарів в січні-серпні 2020 року склав 30 842,9 млн, при цьому він зменшився на 6,6% в порівнянні з січнем-серпнем 2019 року.

Імпорт товарів у січні-серпні 2020 року склав 33 241,6 млн, скоротившись на 14,6%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив спеціальне мито на імпортоване з Росії дизельне паливо 4%, на скраплений газ розміром 3% та на вугілля розміром 65% до 2021. Зазначається, що дане спецмито не застосовується щодо антрацитового і бітумінозного вугілля, а також коксівного та іншого вугілля, необхідного для металургійної промисловості.

Крім того, у січні-червні поточного року обсяг зовнішньої торгівлі товарами скоротився на 9,5% до 47,2 млрд доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (52,2 млрд доларів).

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