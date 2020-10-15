У Сумах захворюваність на коронавірус наближається до рекордної 1 000 на 100 тис. населення

Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію в Сумах, де минулого тижня місцева влада посилила карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19, наближається до рекордної 1 000 осіб на 100 тис. населення.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко - сказав в ході онлайн-брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Держкомісія ТЕБ І НС), передають Українські Новини.

"Рівень захворюваності в Сумах наближається до рекордної 1 000 осіб на 100 тис. населення і зараз становить 954 на 100 тис. населення", - сказав він.

За результатами засідання Держкомісії ТЕБ І НС з 19 жовтня до "червоного" рівня епідемічної небезпеки віднесено 68 адміністративних територій в 15 областях, в тому числі 9 обласних центрів: Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, Суми, Сєвєродонецьк, а також Луганська область.

Ляшко зазначив, що в 15 адміністративних одиницях Луганської області показник заповнюваності ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірус, 5 днів поспіль перевищував 75%, тому вони все віднесені до "червоній зоні".

Він також сказав, що рівень захворюваності в Івано-Франківську і Тернополі знаходиться на кордоні, близькою до "помаранчевої зони" і висловив надію, що обмежувальні заходи дозволять цим містам швидко перейти в "помаранчеву зону".

Головний санлікар наголосив, що на сьогодні всі області окрім Кіровоградської, яка залишається в "зеленій" зоні, потребують додаткових обмежувальних заходів, бо у них перевищений базовий рівень захворювання на коронавірус, який становить 40 на 100 тис. населення.

З 19 жовтня до базової "зеленій зоні" віднесено 54 адміністративних одиниць, а 563 повинні ввести або продовжити реалізовувати протиепідемічні обмеження.

Ляшко повідомив, що обмеження, які діятимуть на територіях, що потрапили в "червону зону", приймалися в четвер спільно Держкомісією ТЕБ І НС, регіональними комісіями та органами місцевого самоврядування.

За його словами, в більшості територій прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт, в ряді територій будуть продовжувати роботу дитячі садки й торговельні заклади.

З обмеженнями, які не будуть застосовуватися, хоча передбачені в постанові Кабінету Міністрів можна буде ознайомитися на сайті Кабміну і Міністерства охорони здоров'я після підписання протоколу засідання комісії.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження. Крім того, внесено зміни до критеріїв послаблення карантину.

Також в Міністерстві охорони здоров'я назвали області, де за минулу добу виявили найбільше випадків COVID-19.

Крім того, у Сумській області робота ще одного медичного закладу була перепрофільована для прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

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