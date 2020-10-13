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13 жовтня 2020, вівторок, 20:02 315
Політика 2020-10-13T20:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні в "Екополісі ХТЗ" Ярославського показали, де збиратимуть трамваї

Сьогодні в "Екополісі ХТЗ" Ярославського показали, де збиратимуть трамваї

Анна Рудык

Група DCH Олександра Ярославського, завершила підготовчі роботи і приступила до організації виробництва сучасних українських трамваїв на базі "Екополіса ХТЗ" в Харкові. Сьогодні виробничу площадку показали журналістам, пише Status Quo.

Як повідомлялося раніше, це спільний проект місцевої влади Харкова і DCH, а "Екополіс ХТЗ" входить в число пріоритетних проектів стратегії розвитку міста.

"Я - прихильник конкретних дій, все це бачили на прикладі Євро-2012. Коли був побудований готель, обвилися аеропорт і стадіон. Євро закінчилося, а люди і сьогодні, через роки, користуються всім. Не святі горшки ліплять. Місто в особі Геннадія Кернеса і Ігоря Терехова звернулося до мене з таким проханням про ідею створення трамваїв. Я підтримав. І скоро про наш новий харківському трамваї дізнаються всі", - сказав на відкритті виробничої площадки Олександр Ярославський, власник і президент DCH.

Ігор Терехов, перший заступник міського голови Харкова, так охарактеризував проект: "Проект з випуску нових трамваїв не здійснився б без енергії Олександра Ярославського і завзятості Геннадія Кернеса. А це розвиток харківської промисловості і турбота про навколишнє середовище, адже трамвай - самий екологічний вид транспорту. А ще це мегарозвиток комунального транспорту і турбота про наших городян, які ним користуються".

Роботу з організації трамвайного виробництва було розпочато зі створення необхідної технічної документації. "Ми знаходимося на території майбутнього цеху, в якому власне і буде відкрито провадження сучасних трамваїв. Тут мають бути ремонтні роботи у великому обсязі, це не проблема. Виробництво буде комплексним - "проектування-виробництво-випуск". Наш трамвай повинен бути краще європейських моделей за ціною і якістю. Через 1,5-2 роки плануємо почати серійне виробництво", - розповів Андрій Коваль, генеральний директор ХТЗ, на території якого буде організовано виробництво.

Як повідомляють в DCH, Олександр Ярославський планує інвестувати у виробництво сучасних низькопольних трамваїв близько EUR 5,5 млн. Інжиніринговий та консультаційний супровід проекту здійснюватимуть зарубіжні партнери з Чехії.

"Трамвайне виробництво стане першим резидентом індустріальної частини бізнес-парку" Екополіс ХТЗ" крім самого Харківського тракторного заводу. Крім того, у нас багато глобальних технологічних компаній, з якими ми готуємося співпрацювати. Наприклад, сьогодні підписали меморандум з Hewкlett Packard Enterprise. Ми повністю відкриті в роботі для своїх партнерів", - повідомив Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіса ХТЗ".

За оцінками експертів, рухомий склад трамвайного транспорту в 14 українських містах, що використовують цей вид транспорту, серйозно зношений. Більше 90% вагонів старше 20 років, понад 50% з них потребують термінової заміни. В Україні немає свого виробництва трамвайної техніки, потреба країни покривається за рахунок вагонів категорії second hand.

"Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського, який передбачає глибокий редевелопмент території легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ). Він дозволить створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень. Плановий обсяг інвестицій до 2033 року становитиме бпонад $1 млрд. На базі "Екополіса ХТЗ" реалізується національний проект Українська Кремнієва Долина, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

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