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13 жовтня 2020, вівторок, 11:28 6
Транспорт 2020-10-13T12:28:18+03:00
Українські Новини
Порти України чекають допомоги РНБО щодо російських буксирів, — ЗМІ

Порти України чекають допомоги РНБО щодо російських буксирів, — ЗМІ

Елена Новикова
Портовый буксир. Фото: delo.ua
Портовый буксир. Фото: delo.ua

У портах Великої Одеси склалася ситуація, яка загрожує національній безпеці країни. Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua. Журналісти пишуть, що мова йде про корупційні "схеми", які були організовані в буксирному бізнесі, зокрема, в питанні буксирних проводок. До "схем", за даними авторів матеріалу, можуть бути причетні міністр інфраструктури Владислав Криклій, а також ряд народних депутатів з транспортного комітету.

"Порт - дуже складний механізм, який можна зламати, пошкодивши одну деталь. Особливо, якщо мова йде про таку важливу деталь, як буксирні проводки, які гарантують безпечний прийом великотоннажних суден. Саме в цю точку б'ють організатори злочинних схем, в яких вільно чи мимоволі в інтересах РФ діють українські депутати і посадові особи. Галузеві журналісти говорять про існування при Міністерстві інфраструктури "тіньового кабінету". Крім міністра Криклія, ключовими учасниками угруповання називають голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрія Кисіля, а також членів цього комітету Ігоря Негулевского і Ігоря Васильківського", - йдеться в статті.

Дотепер найпопулярнішою схемою "портових рейдерів", за даними авторів матеріалу, було створення фірм-прокладок без власного флоту. За допомогою адміністративного ресурсу вони за безцінь отримували в оренду державні буксири і замовлення від власників вантажних термінів.

"На відміну від Південного, використовувати орендовані у держави буксири в порту Чорноморська в 2020 році не вийшло через відсічі профспілок. Щоб отримувати замовлення, фірми-прокладки "НІК-ФЛОТ" і "Українська буксирна компанія" пропонували власникам вантажу демпінгові ціни на проводки, і це загрожувало доходам державного портового підприємства. Тоді учасники схеми перегрупувалися, застосували ще більш нахабну схему і завели в Чорноморськ російські буксири DIAMOND N і TOPAZ N. Формально вони числяться власністю гонконгської компанії Henford Logistics Ltd., але та в свою чергу належить ВАТ "Флот ММТП" з групи компаній "Новоросійський морський торговельний порт". Тепер депутати українського парламенту тиснуть на власників вантажних терміналів з метою забезпечити новоросійські буксири замовленнями", - пишуть журналісти.

При цьому відповідальність за появу в морпортах російських буксирів, за даними авторів матеріалу, крім українських чиновників, ділить цілий ряд відомств, що відповідають за економічну безпеку України і протистояння країні-агресору.

"Група компаній "Трансшип" бізнесмена Андрія Іванова, яка планує експлуатувати буксири DIAMOND N і TOPAZ N в Чорноморську, повинна була ще кілька років тому потрапити під санкції за роботу в анексованому Криму. Відомо, що Іванов зареєстрував в Криму компанію в 2015 році, вже після захоплення півострова Російською Федерацією. Щорічно судна "ТРАНСШИП" проводять там сотні швартових операцій. А країна-агресор регулярно отримує сотні мільйонів за оренду буксирів і іншого флоту", - йдеться в статті.

Згідно з наявними в розпорядженні редакції документами, звернення за фактом стоянки російських буксирів в Чорноморську вже розглядали на нараді у прем'єр-міністра, в Національній поліції і СБУ.

"Фінальне рішення про використання" спеціальних економічних і обмежувальних заходів (санкцій)" буде прийматися в РНБО. За останніми підрахунками, в списку санкцій значилися 230 українських компаній. Якщо до них приєднається "Трансши", це може означати заморожування активів компанії, зупинку виконання будь-яких фінансових зобов'язань, обмеження торгових операцій, заборона на виведення коштів за кордон. В таких умовах компанія не зможе більше виконувати свої зобов'язання перед власниками вантажу, навіть якщо в терміновому порядку позбудеться від російських буксирів", - пишуть журналісти.

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