Для українців відкрилися кордони ще 6 країн. Усього на сьогодні їх 58

Перелік країн, в які українським туристам відкритий в'їзд, розширився з початку вересня на 6 до 58, тоді як в ЄС прийняли остаточне рішення щодо загальноєвропейського карантину і закриття кордонів через COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Станом на 13 жовтня країн, щодо відкритих для українців — 58. З минулого брифінгу 30 вересня додалося 6 країн. Ці 6 країн не дуже популярні серед українських туристів: Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Уганда і Центральноафриканська республіка", — сказав він.

Раніше для подорожей громадян України відкрилися Болгарія, Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Словенія, Білорусь, Велика Британія, Ірландія.

Також для українців відкриті Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Мальдівські острови, Корея, Камбоджа, Казахстан, Вірменія, Іран, Ірак, Афганістан, Ліван, Йорданія.

Крім того, українці можуть подорожувати до Єгипту, Тунісу, на Сейшельські острови, Коморські острови, в Танзанії, Кенії, Ефіопії, Конго, Того, Чад, Судан, Південний Судан, Руанду, Бурунді, Замбію, Сомалі, Нігерію, Гану, Буркіна-Фасо і Сьєрра-Леоне.

Крім цього громадянам України дозволено в'їзд в США, Мексику, Колумбію, на Багамські острови, в Антигуа і Барбуда, Ямайку, Домінікану, Бразилію, Пуерто-Рико і Еквадор.

Правила відвідування цих країн різні: в деякі дозволений безвізовий в'їзд, а в деякі необхідна віза, низка з них не вимагають дотримання особливих умов, інші зобов'язують до тестування на коронавірус або проходження карантину.

Як повідомляли Українські новини, раніше МЗС закликав українців не їхати в Азербайджан і Вірменію у зв'язку з ескалацією конфлікту між країнами.

Крім того, через погіршення епідеміологічної ситуації уряд Чехії запровадив режим надзвичайного стану строком на 30 днів.

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