В області катастрофа: Всеукраїнський конгрес фермерів відправив зерновоз з допомогою в Бесарабію, що потерпає від посухи

В області катастрофа: Всеукраїнський конгрес фермерів відправив зерновоз з допомогою в Бесарабію, що потерпає

Всеукраїнський конгрес фермерів (ВКФ) віправив перший зерновоз з допомогою фермерам Одещини в село Трудове Кілійського району. Зерновоз їхав через Київ, щоб привернути увагу можновладців до гуманітарної катастрофи в Бесарабії, яку спричинила дворічна посуха.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ВКФ.

"В усій Одеській області катастрофа! - сказав кілійський фермер Олександр Пересунько. - Потрібне зрошення, потрібна компенсація страхового платежу. А допомоги від держави немає, хоча до нас приїжджав Президент і представники уряду, обіцяли допомогу, але нічого досі не зробили. Ми заклали вже все майно в кредити, грошей немає".

Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник повідомив, що це перший зерновоз для Бесарабії, інші наразі в дорозі. Допомогу збирали учасники конгресу з усієї України: "Досі одеські аграрії не дочекались жодної компенсації через посуху, і є великі сумніви, що вона взагалі буде. Ми вирішили допомогти колегам-фермерам з Бесарабії. Зібрали з інших господарств насіння, пальне, добрива".

За даними Одеської обласної державної адміністрації, цьогоріч через спеку втрати тамтешніх аграріїв становлять 6,5 млрд гривень. Це 1,2 млрд гривень недоотриманих коштів в бюджет. Враховуючи той факт, що фермерські господарства є бюджетоутворюючими для багатьох районів області, страждатиме від недофінансування соціальна інфраструктура.

"Щоб подібна ситуація не повторилась наступного року, ми зараз наполягаємо на введені компенсації страхового платежу — це той інструмент, який би допоміг уникнути розмов про компенсації 5-6 тисяч гривень і суттєво допоміг господарствам відновитись від посухи", - заявив Слободяник.

Всеукраїнський конгрес фермерів продовжує збір допомоги фермерам Одещини. Всіх бажаючих допомогти просять звертатися за номером телефону, що вказаний на веб-сайті ВКФ . За ним можна дізнатись всю необхідну інформацію і, за потреби, зв’язатися з агропідприємствами, які потребують допомоги.

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