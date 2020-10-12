підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Київ будуватиме переробні підприємства замість сміттєзвалищ, — мер Кличко
12 жовтня 2020, понеділок, 17:16 263
Політика 2020-10-12T18:15:04+03:00
Українські Новини
Київ будуватиме переробні підприємства замість сміттєзвалищ, — мер Кличко

Київ будуватиме переробні підприємства замість сміттєзвалищ, — мер Кличко

Елена Новикова
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

На полігоні №5 у Підгірцях розпочнуть рекультивацію і підготовку полігону до закриття. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Полігон №5 у Підгірцях – це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів. Працює цей полігон – вже 34 роки. Уявіть – скільки там сміття! Ми впроваджуємо на полігоні новітні технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію, - сказав Кличко. - Нагадаю, кілька років тому ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищувати 750 кубометрів фільтрату на добу. Це не допускає виливу фільтрату в навколишнє середовище. Я вже підписав розпорядження про початок робіт з рекультивації усього полігону -  тобто підготовки до його закриття!", - повідомив Кличко.

За його словами, проект рекультивації першої карти на полігоні вже пройшов державну експертизу. Сьогодні закуповують необхідне обладнання.

Мер зазначив, що процес буде тривалим.

"Ми повинні зробити все можливе, аби надійно законсервувати сміття і не допустити різного роду аварійних випадків.  Паралельно місто працює над створенням альтернативи полігону. Київ уже розробив "План управління відходами", що передбачає будівництво переробних підприємств", - зазначив Віталій Кличко.

Більше новин про:

Блокування російських додатків Google і Apple може заблокувати інші програми
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Суд заарештував майно ексміністра екології Злочевського в Україні 18:48
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
У Києві підлітки влаштували в трамваї погром. Фото:
Відмовилися одягати маски і намагалися задушити пасажира. У Києві підлітки напали на кондуктора трамвая 18:28
У київському Палаці спорту, де можуть розташувати госпіталь для хворих на Covid-19, проходить ярмарок 18:15
Києво-Могилянська академія в основному перейшла на "дистанційку" з початку вересня 18:13
більше новин
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві 12:55
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok